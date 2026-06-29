Precios del petróleo suben por escalada entre Irán y EE.UU.

Los precios del petróleo cerraron al alza el lunes, en un mercado atento a la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán durante el fin de semana, a pesar del anuncio del cese de las hostilidades.

El precio del barril de Brent del Mar del Norte para entrega en agosto subió un 1,61%, hasta los 73,15 US$.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate para entrega en agosto, subió un 2,20%, hasta los 70,75 US$.

"El mercado tiene dudas sobre el acuerdo" firmado el 17 de junio por Washington y Teherán, comentó a la AFP Stephen Schork, analista de The Schork Group.

Estados Unidos e Irán intercambiaron ataques este fin de semana en medio de acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego.

El domingo ambas partes trataron de rebajar las tensiones con el anuncio del fin de las hostilidades.

El mercado respiró tranquilo cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó el lunes que al día siguiente se iban a celebrar reuniones de paz entre Irán y Estados Unidos en Catar.

Las tensiones se centran, en particular, en la gestión del estratégico estrecho de Ormuz, donde el tráfico marítimo cayó este fin de semana debido a los ataques iraníes a buques mercantes.