Precios del petróleo vuelven a subir por estancamiento de diálogos en Medio Oriente

Los precios del petróleo volvieron a cerrar al alza el miércoles ante la ruptura de las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y el temor de que se prolongue la perturbación del flujo de crudo en el Golfo.

El precio del barril de Brent del mar del Norte, para entrega en octubre, se mantuvo por encima de los 90 dólares. Al cierre había ganado un 0,66% hasta 91,62 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate (WTI), para entrega en septiembre, subió un 1,05% hasta 85,83 dólares.

"Los precios del oro negro continúan soportados en la incapacidad de Estados Unidos e Irán de alcanzar un acuerdo sobre la reapertura del estrecho de Ormuz", un paso esencial para el mercado mundial de hidrocarburos, dijo a la AFP Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

El presidente estadounidense, Donald Trump, descartó el martes que exista un diálogo en curso con Irán y publicó un mapa que presenta al estrecho como un nuevo territorio de Estados Unidos.

"También es difícil saber con exactitud cuánto petróleo está siendo transportado" por Ormuz, agregó Lipow.

Aunque Trump afirmó el martes que "el estrecho de Ormuz está abierto y en operaciones", Teherán insiste en que su bloqueo del paso continúa.

A su vez, las tensiones en la región han aumentado luego de que Emiratos Árabes Unidos acusó el martes a Irán de haber lanzado dos misiles balísticos, que según dijo cayeron al mar y tenían como objetivo "la navegación marítima".