Presentan candidatura de ecuatoriana Fernanda Espinosa para secretaría de la ONU

Antigua y Barbuda presentó la candidatura de María Fernanda Espinosa, exministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, para sustituir al secretario general de la ONU, António Guterres, anunció un funcionario de la organización el martes a la AFP

"Recibimos los documentos de Antigua y Barbuda" el lunes por la tarde, precisó La Neice Collins, portavoz de la ONU

La de la ecuatoriana, que presidió la Asamblea General de septiembre de 2018 a septiembre de 2019, es la quinta candidatura para ocupar la secretaría de la organización

Los otros cuatro candidatos son la chilena Michelle Bachelet, el argentino Rafael Grossi, la costarricense Rebeca Grynspan y el senegalés Macky Sall

El próximo jefe de las Naciones Unidas comenzará su mandato el 1 de enero de 2027

Cada candidato potencial debe ser presentado oficialmente por un Estado o un grupo de Estados, pero no necesariamente por su país de origen

Según una tradición de rotación geográfica, que no siempre se sigue, esta vez el cargo debería recalar en algún candidato latinoamericano

Numerosos Estados abogan también por que una mujer ocupe este cargo por primera vez

Pero son los miembros del Consejo de Seguridad, en particular los cinco permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y el Reino Unido), los que deben iniciar el proceso de selección antes de finales de julio