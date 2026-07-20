Presidente de la Federación Española: "De la Fuente seguirá el tiempo que quiera"

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, cubrió de elogios al seleccionador Luis de la Fuente después del título en el Mundial 2026 al ganar 1-0 a Argentina en la final de este domingo.

"Los jugadores y Luis de la Fuente se lo merecen todo. Tenemos el mejor entrenador del mundo en casa. Es también el mejor entrenador de la historia de la selección de España, el que más títulos tiene contando las categorías inferiores. Hace un trabajo magistral y estará con nosotros todo el tiempo que quiera", aseguró Louzán en declaraciones a la radio Cadena Cope.

El dirigente gallego, en el puesto desde diciembre de 2024, vivió su mayor alegría desde que asumió su función.

"Intento ser frío por ahora, todavía no he explotado. Todavía falta tiempo para comprender esta gesta que han hecho los jugadores y Luis de la Fuente", señaló.

Louzán se permitió incluso bromear con esta conquista de la segunda estrella, después del título en el Mundial de 2010.

"Argentina tiene tres estrellas, una cuarta era como sobrecargar mucho la camiseta. Añadir una segunda a la camiseta de España queda mucho mejor", sonrió.