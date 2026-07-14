Presidente de la Reserva Federal promete eliminar el "rebrote de inflación"

El presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, prometió el martes que luchará para librar a EE.UU. de un "rebrote de inflación" que ya dura varios años, según el texto preparado de su presentación ante el Congreso.

Warsh debe comparecer ante los legisladores a las 10.00 (14.00 GMT), mientras los mercados buscan señales de que el banco central podría subir las tasas de interés a finales de este año para combatir las alzas de precios, a pesar de la presión del presidente Donald Trump para un recorte de tasas.

"El objetivo número uno de la Fed es acertar con la política monetaria o acercarnos lo más posible a ello", tiene previsto decir Warsh al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

"Si acertamos con la política —y lo haremos—, el repunte de la inflación de los últimos cinco años será cosa del pasado", añadió.

Warsh hace sus declaraciones el martes poco después de que el gobierno de EE.UU. publique sus últimas cifras de inflación al consumidor.

El índice de precios al consumidor (IPC) en junio fue de 3,5% en la medición interanual, frente a 4,2% registrado en mayo, según el Departamento del Trabajo.

En junio, los precios de la gasolina habían bajado momentáneamente por un posible acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio.

Los hogares estadounidenses se han estado enfrentando a un aumento de los costos de los combustibles desde que los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero provocaron la represalia de Teherán, que prácticamente bloqueó el estratégico estrecho de Ormuz.

Esta vía marítima es un corredor clave para el tránsito energético, lo que provocó un aumento fulgurante de los precios de combustibles en las semanas posteriores.