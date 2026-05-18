Presunto testaferro de Maduro comparece en tribunal de EE.UU. por lavado de dinero

El empresario colombiano Alex Saab, acusado por Estados Unidos de ser testaferro del depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro, compareció este lunes ante un tribunal federal en Miami por delitos de lavado de dinero, dos días después de ser deportado desde Venezuela.

La Fiscalía del Distrito Sur de Florida inculpó a Saab, de 55 años, por su presunto papel en una conspiración internacional de blanqueo de capital y corrupción relacionado con un programa gubernamental conocido como Clap para distribuir alimentos a venezolanos vulnerables.

El acusado ya había sido encarcelado en Estados Unidos en 2021 por cargos de lavado de dinero, pero el gobierno de Maduro negoció su liberación en 2023 y lo integró como ministro de Industria un año después.

Delcy Rodríguez, que asumió la presidencia interina tras el derrocamiento de Maduro en una operación militar estadounidense en enero, lo destituyó de todas sus funciones en febrero.

Empezaron entonces a circular rumores de su arresto, que nunca fue confirmado formalmente por las autoridades hasta el sábado, cuando Caracas anunció su deportación a Estados Unidos.

Saab se acercó al gobierno venezolano en los últimos años de la gestión de Hugo Chávez (1999-2013), acercó la industria petrolera local a Irán y llegó a manejar una gigantesca red de importaciones para el gobierno de Maduro.

Según la acusación, desde octubre de 2015 el empresario conspiró con varios cómplices para sobornar a funcionarios venezolanos y lograr la gestión de los contratos Clap para importar alimentos al país sudamericano.

Pero, en vez de cumplir con los contratos, los implicados utilizaron empresas fantasmas, facturas fraudulentas y otros documentos falsos para desviar cientos de millones de dólares que estaban destinados a la compra de comida.

Parte de sus ganancias ilícitas se ocultaron con transferencias hacia y a través de cuentas bancarias en Estados Unidos, de acuerdo con la imputación.

Tras ser detenido en 2020 en Cabo Verde, Saab fue extraditado a territorio estadounidense en octubre de 2021. La justicia lo acusaba entonces de blanquear fondos obtenidos ilegalmente en Venezuela a través del país norteamericano.

El gobierno de Maduro calificó aquella extradición de "secuestro" mientras lo defendía como un "héroe" que alimentó al país en medio de las sanciones internacionales.

Tras su excarcelación, Saab fue ministro de Industria y director de un centro de inversiones creado por Maduro para atraer capital extranjero a Venezuela pese a las sanciones de Estados Unidos.

Se reunía entonces con empresarios internacionales y autoridades de otros países para acordar numerosos negocios de los que nunca se publicaron detalles oficiales.

El gobierno de Rodríguez, que gobierna bajo fuertes presiones de Estados Unidos, lo destituyó al mes de asumir el poder.

La presidenta encargada aseguró este lunes que la "deportación" de Saab se había basado en "intereses nacionales" de Venezuela.