Preventas del Grand Theft Auto VI empiezan la próxima semana

Las preventas de la nueva edición del popular videojuego Grand Theft Auto (GTA) comenzarán el 25 de junio, informó el jueves Rockstar Games, la empresa estadounidense que lo desarrolla.

El lanzamiento del GTA VI, que se pospuso dos veces, está previsto para el 19 de noviembre. Su versión anterior, el GTA V, fue lanzado hace 13 años y es el segundo videojuego más vendido de la historia.

Rockstar Games, propiedad de Take-Two Interactive, anunció la fecha en una publicación en X, señalando que las reservas comenzarían en plataformas digitales y en minoristas seleccionados. Rockstar también publicó la carátula oficial del juego, pero no reveló el precio.

Analistas estiman que el juego estará disponible por 80 dólares como precio base.

En el popular juego, lanzado en 1997 y conocido por su contenido sexual y violento, los usuarios asumen el rol de criminales que llevan a cabo fechorías en grandes ciudades.

La nueva entrega, prevista originalmente para 2025, regresa a Vice City (inspirada en Miami) y sigue a una pareja de criminales, Jason Duval y Lucía Caminos.

Desde el principio, los críticos han acusado a los creadores del videojuego de glorificar la violencia y de incentivar a los jugadores a participar en conductas delictivas, acusaciones rechazadas por Take-Two Interactive.

Los jugadores de GTA venden drogas, pelean, roban, desatan furias al volante y más.

También pueden agredir a trabajadoras sexuales y visitar clubes de striptease, lo que ha generado indignación entre activistas.

En 2013, Grand Theft Auto V alcanzó los 1.000 millones de dólares en ventas en tres días, algo inédito en ese momento para un lanzamiento de entretenimiento.

Desde entonces ha vendido más de 230 millones de copias, solo por detrás de "Minecraft".