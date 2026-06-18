Noticias de la Corte Suprema hoy: actualización sobre el fallo que decide la ciudadanía por nacimiento

La Corte Suprema de Estados Unidos se prepara para emitir una serie de decisiones que podrían redefinir aspectos centrales de la política migratoria, el alcance del poder presidencial y el funcionamiento de distintas agencias federales. Entre todos los casos pendientes, uno concentra gran parte de la atención pública: el que determinará el futuro de la ciudadanía por nacimiento impulsada por una orden ejecutiva del presidente Donald Trump.

Ciudadanía por nacimiento: qué decidirá la Corte Suprema sobre la orden de Trump

El caso más observado gira alrededor de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump durante el primer día de su segundo mandato.

La medida instruye a las agencias federales a no reconocer automáticamente la ciudadanía estadounidense de los bebés nacidos en territorio nacional cuando ninguno de sus padres sea ciudadano estadounidense ni residente permanente legal.

El tribunal debe resolver si la orden ejecutiva de Donald Trump, que busca negar la ciudadanía automática a hijos de padres sin estatus legal, contraviene la Decimocuarta Enmienda constitucional Mariam Zuhaib - AP

De acuerdo con USA Today, la iniciativa enfrenta enormes obstáculos jurídicos y existen distintos caminos para que la Corte Suprema la invalide.

Uno de ellos consiste en determinar que la orden ejecutiva contradice la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción”.

Otra alternativa es que los magistrados adopten una postura más limitada y concluyan que la disposición presidencial entra en conflicto con una ley migratoria aprobada en 1952.

El propio Trump ya había anticipado meses atrás que los jueces probablemente bloquearían su iniciativa, luego de que el tribunal emitiera otro fallo adverso relacionado con sus políticas arancelarias.

Corte Suprema: todas las causas clave que todavía esperan una decisión

Según informó USA Today, el máximo tribunal todavía debe pronunciarse sobre una serie de expedientes considerados de alto impacto político, social y económico.

Los magistrados evalúan si invalidar la medida basándose en la protección constitucional o si optar por una vía más restrictiva Freepik

Entre los principales casos pendientes aparecen:

La orden ejecutiva de Donald Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento.

El alcance del control presidencial sobre agencias federales independientes.

La eliminación de protecciones migratorias para ciudadanos de Siria y Haití.

Las limitaciones al acceso al asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las reglas sobre el conteo de votos emitidos por correo.

Los límites al financiamiento de campañas electorales.

La participación de atletas transgénero en competencias femeninas.

Nuevos debates sobre el derecho a portar armas.

Las demandas vinculadas al herbicida Roundup y sus posibles riesgos para la salud.

El tribunal no anticipa cuáles serán las decisiones que anunciará en cada jornada, por lo que las resoluciones más importantes suelen conocerse en los últimos días antes del receso de verano.

Corte Suprema: por qué el ritmo actual no representa un retraso

De acuerdo con un análisis publicado por SCOTUS blog, la situación actual no es excepcional. Aunque todavía quedan 20 expedientes por resolver y menos de dos semanas para finalizar junio, los registros de los últimos cinco años muestran que el tribunal suele concentrar sus anuncios más importantes en los días finales del período judicial.

En 2024 y 2025, por ejemplo, la Corte Suprema también tenía 21 casos pendientes a mediados de junio y logró completar su trabajo antes del 1° de julio.

Los especialistas de SCOTUS Blog señalaron que existe una alta probabilidad de que los magistrados vuelvan a repetir ese esquema y publiquen una gran cantidad de resoluciones en los próximos días.