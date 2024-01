escuchar

Marianne Williamson es una autora de best sellers, pero también activista y gurú espiritual. Es contendiente del presidente demócrata Joe Biden en el camino a las elecciones de Estados Unidos de este año. En New Hampshire, hoy su nombre sí aparecerá en la boleta electoral y el 26 de febrero del año pasado, se volvió la primera persona en desafiar oficialmente al mandatario con su campaña.

La activista nació el 8 de julio de 1952, en Houston, Texas. Tiene una hija, India Emmaline, y una nieta. En su carrera, destacan aspectos muy polifacéticos. Ha escrito diferentes libros, promovidos incluso por Oprah Winfrey, y ofició la boda de Elizabeth Taylor y Larry Fortensky en 1991, en el Rancho Neverland de Michael Jackson, según reseña Los Angeles Times.

Marianne Williamson, la activista, autora y gurú que quiere ser presidenta de EE.UU. @mariannewilliamson

En el ámbito político, este no es su primer intento de llegar a la Casa Blanca, porque también hizo un esfuerzo en 2020. Sin embargo, se retiró el 10 de enero, antes de los eventos oficiales. En ese momento, dijo que se había postulado por un “profundo llamado”, a la vez que destacó la creciente desigualdad de ingresos de su campaña.

Si bien antes, en 2014, se había postulado para el 33 Distrito del Congreso de California, nunca ha ocupado un cargo político, ni ha pertenecido al gabinete, pero sí tiene una amplia experiencia en otros ámbitos.

Williamson es hija de un abogado de inmigración y una ama de casa. Asistió al Pomona College en Claremont, California, y lo dejó dos años después. De acuerdo con Council on Foreign Relations, el libro A Cours in Miracles (Un curso de milagros) despertó su interés en la espiritualidad, por lo que en 1983 empezó a dar conferencias espirituales.

En paralelo a esas actividades, creó organizaciones sin fines de lucro para las personas con VIH Sida y fundó Project Angel Food, que da alimentos a las personas confinadas por esta enfermedad en Los Ángeles. Su primer libro, A Return to Love (Volver al amor), publicado en 1992, fue un éxito en ventas y apareció en el popular Oprah Winfrey Show.

La aparición de Marianne Williamson en New Hampshire

El lunes, un día antes de las primarias de New Hampshire, la activista dio un mensaje en Boston Public Radio: “Las cosas de las que hablé hace cuatro años son más urgentes hoy”. En su sitio web, destacan diferentes propuestas como la universidad gratuita, atención médica universal, licencia familiar y médica remunerada y una ley para proteger a las personas de la comunidad LGBT.

“Si queremos vencer a Donald Trump”, manifestó, “diría que lo único que necesitamos es un político de status quo. Soy una especie de remedio homeopático (...)”.

Sobre por qué a pesar de las pocas probabilidades aún sigue en la boleta, ella misma ha dicho que es la prueba de la constancia y de que mide el éxito de otras maneras. “Las cosas más importantes que haces en la vida, no son porque haya éxito garantizado a algún nivel externo, sino porque sientes en tu corazón que es lo correcto”, manifestó en una entrevista en Nueva York.

Aun así, y a pesar de sus posturas progresistas, el panorama, al menos hablando en resultados de elecciones, luce desfavorable para ella. Marie Griffith, profesora de estudios sobre la mujer, el género y la sexualidad en la Universidad de Washington en St. Louis, cree que hay una razón práctica.

“Ella no tiene ninguna conexión que yo sepa con la política de máquina demócrata. Es decir, las personas que recaudan todo el dinero y hacen o rompen carreras políticas de aquellos que se identifican como demócratas”, dijo para Press Herald.

Mientras los analistas predicen su falta de éxito, ella no se preocupa, ni por Trump. “El peligro para nosotros es que la gente se quede en casa (...). Necesitamos inspirar a la gente y motivar a la gente”, sumó Williamson, para Boston Public Radio

¿Qué se vota en New Hampshire?

Este martes, tanto demócratas como republicanos elegirán al candidato presidencial de su partido. En el republicano, hay un total de 24 nombres. En tanto que en el demócrata hay 21, incluido el de Williamson.

La autora de textos de autoayuda Marianne Williamson pronuncia un discurso ante una multitud al dar inicio a su campaña por la candidatura presidencial demócrata, durante un acto político en Washington, el sábado 4 de marzo de 2023

La razón por la que el nombre de Biden no estará entre los posibles es porque el Comité Nacional Demócrata cambió el orden de las primarias y puso a Carolina del Sur en el primer puesto. Por lo tanto, no habrá ningún delegado al ganador de las primarias demócratas en New Hampshire y eso vuelve a la contienda un acto simbólico.