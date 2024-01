escuchar

Las redes sociales revolucionaron la comunicación política, para lo bueno y para lo malo. Los fakes y la desinformación empezaron a circular a toda velocidad por internet y han interferido en varios procesos electorales. Con el avance de la tecnología y la capacidad de la inteligencia artificial para fabricar imágenes falsas y suplantar personas con apariencia de realidad, el peligro se multiplica. Las amenazas han cristalizado en New Hampshire, que celebra este martes elecciones primarias para la presidencia de Estados Unidos. La Fiscalía investiga denuncias de llamadas que suplantaban al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, con el objetivo de interferir en las elecciones.

La oficina del fiscal general ha anunciado este lunes que ha recibido quejas sobre un mensaje grabado que anima a los votantes a no votar. El mensaje, que fue enviado el 21 de enero de 2024, decía: “Tu voto marca la diferencia en noviembre, no este martes”. Aunque la voz en la llamada automática suena como la del presidente Biden, este mensaje parece haber sido generado artificialmente, según los primeros indicios, dice la Fiscalía.

Según la misma fuente, el mensaje parece haber sido trucado para mostrar falsamente que había sido enviado por el tesorero de un comité político que ha estado apoyando los esfuerzos para votar a mano a Biden en las primarias presidenciales demócratas de New Hampshire. Biden no aparece en las papeletas oficiales por un desacuerdo del Partido Demócrata con el calendario de las primarias que le llevó a no inscribirse a tiempo. Pese a ello, los votantes pueden escribir su nombre a mano en un casillero en blanco que hay en la papeleta y los partidarios de Biden se están movilizando para trasladar ese mensaje a los ciudadanos.

La no aparición de Biden en las papeletas es terreno abonado para estas llamadas de origen desconocido que desaniman ir a votar. “Estos mensajes parecen ser un intento ilegal de perturbar las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire y suprimir votantes”, dice la Fiscalía en un comunicado. “Los votantes de New Hampshire deben ignorar por completo el contenido de este mensaje. Votar en las elecciones primarias presidenciales de New Hampshire no impide que un votante ejerza su derecho además en las elecciones generales de noviembre”, añade.

El presidente Joe Biden durante un discurso en la Sala Este de la Casa Blanca, el 19 de enero de 2024, en Washington. (AP Foto/Evan Vucci, Archivo) Evan Vucci - AP

La oficina del fiscal ha anunciado que la unidad encargada de los asuntos electorales ha puesto en marcha una investigación. Además, anima a los destinatarios de este mensaje a enviar un correo electrónico a la Unidad de Derecho Electoral del Departamento de Justicia (electionlaw@doj.nh.gov) identificando la fecha y hora en que recibieron la llamada o el mensaje, el origen, el contenido y cualquier otra información relevante.

Aunque Biden no figura en las papeletas, todas las encuestas le dan como seguro ganador. La incógnita es el peso que puede tener el hecho de que los votantes tengan que escribir su nombre a mano. El segundo en las encuestas es el congresista Dean Phillips, pero a una enorme distancia. Un resultado ajustado sería un varapalo para el presidente.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, se bajó este domingo de su campaña presidencial y manifestó su apoyo explícito a Donald Trump, quien deberá enfrentarse a Nikki Haley en las internas republicanas SAUL LOEB - AFP

En New Hampshire, se celebran de forma simultánea las primarias demócratas y las republicanas. Las republicanas, que con la retirada de Ron DeSantis, se han convertido en un mano a mano entre Donald Trump y Nikki Haley, son las que tienen más interés, porque pueden dejar casi sentenciada la nominación de Trump. En las primarias demócratas, Biden no tiene ningún rival de peso. Además, el Partido Demócrata no asigna en principio delegados a los vencedores de las elecciones de este martes por el citado desacuerdo sobre el calendario.

En las elecciones de este martes en New Hampshire, los votantes registrados como republicanos pueden votar en las primarias de su partido y los demócratas en las del suyo, pero los independientes, no registrados en ninguno de los dos partidos, pueden votar en cualquiera de ellos.

Por Miguel Jiménez, Manchester (New Hampshire).

EL PAÍS