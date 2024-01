escuchar

La Casa de la Moneda de Nueva Orleans, en Louisiana, la primera en acuñar monedas de plata, tiene una historia que se entrelaza con el ejemplar de medio dólar de 1838-O. Esta pieza, conocida por su belleza y su atractiva historia, es una de las más famosas rarezas de la numismática, que ha alcanzado el estatus de un clásico estadounidense para todos los amantes de las colecciones de monedas.

En 1835, el Congreso de EE.UU. asignó 200 mil dólares a la construcción de una nueva Casa de la Moneda en Louisiana, con el propósito específico de acuñar piezas en oro y plata. Además de un presupuesto de US$50.000 para hacer otra en Charlotte, en Carolina del Norte, y la misma cantidad para una similar en Dahlonega, Georgia, en la que se producirían solo piezas de oro. Sin embargo, lo que hace tan especial a la moneda de Nueva Orleans de 50 centavos es que, además de que tiene la letra “O”, que representa su lugar de emisión, solo se fabricaron 20 piezas como prueba.

La moneda conocida como Cox Specimen es una de las más preciadas en la numismática Captura auctions.stacksbowers.com

En la casa de subastas Stack’s Bowers Galleries se indica que de esta moneda, conocida como Cox Specimen, solo existen actualmente nueve ejemplares sobrevivientes, aunque el Instituto Smithsonian señala que son once. “No sabemos qué pasó con los otros nueve”, se indica en su actualización.

¿Cómo identificar a las monedas de 50 centavos valiosas?

El diseño es excepcional: en la parte frontal está un busto de la Libertad, que dirige su mirada hacia la izquierda y tiene una especie de gorro y las 13 estrellas la rodean. En tanto, en la parte trasera se ve un águila con las alas abiertas, que sujeta unas flechas en las garras y con un escudo sobre el pecho.

Uno de los ejemplares de plata que se acuñó en la Casa de Moneda de Nueva Orleans fue subastada en US$504 mil Captura auctions.stacksbowers.com

La casa de subastas explicó que, en una carta fechada el 25 de febrero de 1839, se menciona por primera vez la acuñación del medio dólar de 1838-O. En ella se confirma que las 10 primeras solo eran experimentales, debido a que unos troqueles eran inadecuados para la fabricación por su tamaño. “Tyler (el acuñador) montó los troqueles de medio dólar en una prensa de tamaño mediano destinada a cuartos de águila. Esto se hizo para probar la prensa”, describe la misiva.

La moneda que vale más de medio millón de dólares

Debido a que las 20 monedas eran parte de un ensayo y a que no tenían ningún valor en ese momento, se ofrecieron a las partes interesadas. No obstante, “la mayoría de los ejemplos probablemente no se conservaron”, indica Stack’s Bowers Galleries, que vendió un ejemplar en US$504 mil.

Esta moneda acuñada en Nueva Orleans se subastó en más de US$500 mil Captura auctions.stacksbowers.com/

“El medio dólar de 1838-O, como emisión, tiene innumerables factores que la convierten en una gran moneda numismática, una que siempre será venerada, estudiada y con la que se soñará”, indica la casa de subastas, y considera que el ejemplar vendido permanecerá fuera del mercado hasta dentro de 40 años, probablemente, “por lo que los coleccionistas serios deberían considerarlo cuidadosamente y tomar nota”.

Otros medios como CNN dieron a conocer que la propagación de la fiebre amarilla fue la causa por la que Casa de la Moneda de Nueva Orleans tuvo que cerrar sus puertas durante meses. También se reveló que uno de los coleccionistas de estos ejemplares fue un hombre conocido como “Coronel” EHR Green, quien llegó a tener hasta seis.