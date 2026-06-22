Primer gol de Lamine en un Mundial, España se acerca a 16avos y a Uruguay le toca sufrir

Con el primer gol de Lamine Yamal en un Mundial y una goleada 4-0 a Arabia Saudita, España se acerca a los dieciseisavos de final, mientras que a Uruguay le tocará sufrir tras empatar 2-2 contra Cabo Verde y casi está obligado a ganarle a la Roja en la última jornada

España necesitaba un golpe de autoridad para mostrar al resto de aspirantes al título (Brasil, Argentina, Alemania, Francia o Inglaterra) que lo de Cabo Verde fue un accidente y nada mejor que una goleada para recuperar galones

Frente a una decepcionante selección saudita (que hace unos días empató contra Uruguay y derrotó a la Argentina de Messi en Catar 2022), España necesitó menos de media hora para sentenciar el triunfo, con el primer gol de Lamine Yamal (10'), al rematar un centro de Mikel Oyarzabal, delantero de la Real Sociedad que anotó un doblete (21' y 24')

- 25 minutos de gran nivel -

Consciente de que el Mundial es muy largo aún, la Roja bajó el ritmo y el marcador ya sólo se movió al comienzo de la segunda parte con el autogol de Hassan Altambakti (49') al tratar de rechazar una volea de Marc Cucurella

"A nadie le gusta que duden de su trabajo y su capacidad, la reacción de los jugadores es lógica. Golpe en la mesa, reivindicarnos y dar continuidad a un proyecto que viene de hace tiempo", reivindicó el seleccionador español, Luis de la Fuente, centro de las críticas tras el empate frente a Cabo Verde en el debut

Con este triunfo, la Roja se sitúa al frente del Grupo H con cuatro puntos y se acerca a dieciseisavos de final, seguido por Uruguay y Cabo Verde, ambos con dos puntos, y Arabia Saudita con uno

Si el partido en Guadalajara del 26 de junio se auguraba como una lucha entre españoles y uruguayos por la primera plaza, los resultados de este domingo han provocado que se convierta casi en una cuestión de supervivencia para los hombres de Marcelo Bielsa

En Miami, la Celeste llegó a remontar el tanto inicial de Kevin Pina (21') con los goles de Maxi Araújo (44') y de Agustín Cannobio (45+6'), pero un error en la segunda parte de Mathías Olivera y el portero Fernando Muslera echó al traste las aspiraciones uruguayas

El defensa del Nápoles realizó un pase arriesgado en zona defensiva y Hélio Varela se adelantó a Muslera, mal colocado, para empatar a puerta vacía (61')

El empate permite a los caboverdianos seguir aspirando a una clasificación a las eliminatorias en su primer Mundial en un Grupo H en el que los cuatro equipos que lo integran tienen chances de avanzar a la segunda fase y todo puede acabarse resolviendo por una diferencia de un gol

- Segundo empate de Irán -

Este domingo, en Los Ángeles, la selección de Irán, con una concentración muy perturbada por las restricciones de las autoridades estadounidenses, le sacó un empate sin goles a Bélgica, que era clara favorita a ganar el Grupo G y que tras dos partidos apenas suma dos puntos, los mismos que la selección asiática

Exiliada a Tijuana, en México, Irán tiene los tres partidos de fase de grupos en Estados Unidos, lo que supone unos complicados viajes de ida y vuelta exprés, por lo que se ha quejado a la FIFA por la falta de equidad

"Hemos jugado dos partidos sin perder en un Mundial con las condiciones que hemos tenido. Tuvimos menos de 16 horas para entrenar antes del partido. Es un gran logro y se escribirá en la historia de nuestro fútbol", declaró el seleccionador iraní, Amir Ghalenoei

Pero el Team Melli se sobrepuso a las adversidades y logró un meritorio empate frente a los Diablos Rojos, que buscaron sin suerte el gol durante todo el partido, incluso cuando se quedaron en inferioridad por la expulsión de Nathan Ngoy (67')

El portero Alireza Beiranvand fue, con una soberbia actuación, el protagonista del punto logrado por Irán, que en la primera parte se llegó a avanzar en el marcador pero el gol de Mehdi Taremi fue anulado por fuera de juego

Por segundo partido consecutivo de Irán, manifestantes de la amplia comunidad persa exiliada en Los Ángeles se congregaron en el SoFi Stadium para corear consignas contra el régimen de la República Islámica

Dentro del estadio, el himno de Irán volvió a ser recibido con una sonora pitada y abucheos, una reacción que contrastó con la respuesta hacia los jugadores, que fueron ovacionados

La jornada finaliza con el Egipto-Nueva Zelanda, un partido que dejará al que resulte ganador como único líder del Grupo H y a las puertas de la segunda ronda