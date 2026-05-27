Prisión para asistente de Matthew Perry por inyectarle la droga que lo mató

El asistente personal que inyectaba regularmente ketamina a la estrella de "Friends", Matthew Perry, fallecido por sobredosis en 2023, fue condenado el miércoles a tres años y cinco meses de prisión en California

Kenneth Iwamasa, de 61 años, que se había declarado culpable, es la quinta persona condenada en este caso.

Los fiscales dijeron que, en los días previos a la muerte de Perry, Iwamasa le puso al actor más de 25 inyecciones de ketamina, incluidas al menos tres el 28 de octubre de 2023 en que murió.

Ese día Perry le pidió a Iwamasa, con quien convivía en su lujosa casa de Los Ángeles, que le inyectara una dosis "bien grande", según los documentos judiciales.

El 13 de mayo, Erik Fleming, que actuó como intermediario en el suministro de sustancias controladas a Perry, fue condenado a dos años de prisión.

El mes pasado, una traficante británico-estadounidense apodada "La Reina de la Ketamina" recibió una condena de 15 años.

Jasveen Sangha dirigía un emporio de drogas desde su lujoso departamento en Los Ángeles, desde donde vendía narcóticos a clientes adinerados del mundo del espectáculo.

Dos médicos también fueron condenados por haber explotado conscientemente la adicción del actor: Salvador Plasencia y Mark Chavez.

La muerte de Matthew Perry, hallado inconsciente en su jacuzzi en octubre de 2023, conmocionó a los fans de la comedia estadounidense "Friends»" y suscitó una lluvia de homenajes en Hollywood

El actor, de 54 años, que interpretaba el papel de Chandler Bing en la exitosa serie, había hablado públicamente de sus problemas de adicción.