Progresistas demócratas en EEUU proponen resolución para acabar con la Doctrina Monroe

Un grupo de representantes del ala progresista del Partido Demócrata propuso este martes una resolución legislativa para poner fin a la injerencia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe, lo que se conoce como la Doctrina Monroe

La resolución, que no tiene vigor de ley, pide sustituir esa política de vigilancia e intervención de Estados Unidos en la región con una política de "Nuevo Buen Vecino" para "fomentar mejores relaciones y una cooperación más profunda y eficaz", señala el texto al que tuvo acceso la AFP

La llamada Doctrina Monroe, que el presidente estadounidense Donald Trump actualizó en un documento de estrategia militar y diplomacia el año pasado, fue propuesta por el presidente James Monroe en 1823, durante su doble mandato en la Casa Blanca (1817-1825)

Esa doctrina establecía el derecho de Estados Unidos a enfrentar las veleidades imperialistas de las potencias europeas de la época, como Gran Bretaña, Francia o Alemania

Pero con el tiempo la Doctrina Monroe "vino a ser interpretada por muchos responsables en Estados Unidos como un mandato para interferir en los asuntos soberanos" de los países vecinos, explica el documento

El texto fue presentado en rueda de prensa por Nydia Velázquez (Nueva York), Delia Ramírez (Illinois) y Rashida Tlaib (Michigan)

La resolución hace un listado de todas las intervenciones militares, directas o indirectas, de Washington al sur de su frontera, y luego propone acabar con el embargo a Cuba, enmendar leyes que permiten al presidente de turno imponer sanciones sin control del Congreso y revisar inmediatamente cualquier tipo de ayuda bilateral si se produce un cambio de gobierno "extraconstitucional" en un país de la región

Además, propone la creación de una contraloría independiente en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otras medidas

La resolución, apoyada inicialmente por 18 legisladores, según Nydia Velázquez, ya fue debatida en 2024, sin llegar a una etapa de votación

Los recientes acontecimientos ameritan que vuelva a ser presentada, aseveró

"Hace tan solo unas semanas, el gobierno llevó a cabo una operación militar ilegal en Venezuela", declaró Nydia Velázquez, en alusión al bombardeo y captura en Caracas del entonces presidente Nicolás Maduro

El presidente Trump ordenó esa intervención, que luego presentó como la aplicación de lo que él califica de Doctrina "Donroe", que actualiza la anterior política y considera que Washington debe intervenir en la región para prevenir movimientos migratorios masivos, o la presencia amenazante de otras potencias como China

Trump reconoció además que el principal objetivo económico del ataque era controlar el petróleo venezolano

"Esto no va de luchar contra el narcotráfico o promover democracia. Se trata de un cambio de régimen, y de controlar los recursos de otras naciones", criticó Velázquez

La resolución tiene escasas posibilidades de ser aprobada en una Cámara de Representantes que está dominada por los republicanos