"Prometo dar todo para traer esta copa de vuelta a la Argentina", dice Nico Paz

En medio del silencio del vestuario de Argentina, el joven mediocampista Nico Paz expresó en redes sociales su orgullo por formar parte del equipo que este domingo cayó ante España en la final del Mundial 2026 por 1-0.

"Hoy más que nunca, orgulloso de representar a este país, a esta selección, y de formar parte de un grupo de personas increíbles que mueren por estos colores y dejan corazón y alma en todo momento", escribió este futbolista nacido en España en un mensaje en su cuenta de Instagram.

La promesa del Como italiano, que vivió su primera experiencia mundialista a los 21 años, miró hacia el futuro y se comprometió a dar el máximo por devolver a la cima a Argentina.

"Prometo dar absolutamente todo de mí para traer esta copa de vuelta a Argentina", aseguró.

"Felicidades a España y a todos los españoles. Aguante Argentina siempre en las buenas y en las malas", concluyó el texto.

Hijo de Pablo Paz, mundialista también con la albiceleste en Francia 1998, el mediapunta argentino participó en dos partidos de la fase de grupos, sin goles ni asistencias.

El texto de Nico Paz fue uno de los escasos mensajes que salieron del vestuario albiceleste tras la derrota ante España, junto a las declaraciones del seleccionador, Lionel Scaloni.

El resto del plantel abandonó el estadio MetLife de East Rutherford (Nueva Jersey) sin hacer declaraciones en zona mixta.