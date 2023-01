Qué dice el servicio sobre la tormenta en EE.UU. el fin de semana del 13 al 15 de enero

escuchar

Aunque California se prepara para los efectos de un segundo ciclo de tormentas con alerta particular en la zona norte, ahora el reporte del National Weather Service señala otros fenómenos para tomar en cuenta en el resto del territorio de Estados Unidos. Anticipa también “temperaturas inusualmente cálidas” en la región de las Grandes Llanuras, mientras que las intensas nevadas se harán presentes hacia el norte de Nueva Inglaterra.

Las localidades californianas que en días pasados tuvieron fuertes lluvias, deslaves a inundaciones tendrán un poco de alivio, dado que el fenómeno de río atmosférico se desplazará hacia el norte. Las condiciones mantienen bajo aviso de riesgo leve de inundaciones principalmente al norte del área metropolitana de San Francisco. “En la costa norte de California y el sur de Oregón, una corriente de mayor humedad del Pacífico paralela a la costa dará lugar a chubascos de larga duración y precipitaciones más intensas”, explican los expertos.

Mapa del pronóstico del clima en Estados Unidos para este viernes 13 de enero NOAA / National Weather Service

Por otra parte, una alerta de tormenta de frío está vigente desde el viernes por la tarde hasta la noche del lunes para la región noreste de Sacramento. Autoridades locales advierten que las condiciones de tránsito en carreteras serán complicadas y recomiendan a la población quedarse en casa.

En el panorama nacional, hay un notorio contraste entre el descenso de temperaturas esperado para Florida, donde las máximas apenas rebasarán los 60° F (15° C) y habría mínimas incluso cercanas a los 32° F (0° C) en el norte de la península. Mientras que para el centro del país, las condiciones serán inusualmente cálidas para esta temporada de invierno, con posibilidad de que los termómetros lleguen a 70° F (21 °C) en las llanuras de New Mexico, Oklahoma y Texas.

Las temperaturas sobre el medio oeste y la meseta central serán más frescas el viernes, con un rango de entre 30° F (1° C) y 40° F (4° C), para después subir durante el sábado a medida que las condiciones se moderan tras el paso del frente frío.

Tornados azotan el Sur: hay por lo menos siete muertos

Poblaciones de los estados de Alabama, Georgia y Kentucky reportaron al menos 35 tornados en el trascurso del jueves. Los fuertes vientos dañaron líneas eléctricas, derribaron árboles y dejaron las calles llenas de escombros. Otros reportes de fuertes rachas de viento se registraron en localidades de Mississippi, Georgia, Florida, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee, Kentucky y Virginia.

Así captaron el paso de un tornado en Selma, Alabama

De acuerdo con el informe de CNN, al menos siete personas, incluido un niño, perdieron la vida, aunque algunas operaciones de búsqueda siguen activas y los daños podrían incrementarse. El meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Gerald Satterwhite, explicó que “un tornado bastante significativo” recorrió un trayecto de al menos 80 kilómetros y causó daños a lo largo de siete condados.

La presencia de estos fenómenos se asocia con los efectos de un frente frío en el centro y sureste del país. Para el viernes, persistirán algunas tormentas fuertes que podrían afectar la península de Florida.

¿Dónde habrá nieve en Estados Unidos?

Una densa capa de nieve se espera desde el centro de Idaho hacia el sur de Nevada y la región de Four Corners (Colorado, Utah, Arizona y New Mexico), donde se pronostican hasta ocho pulgadas de nieve el domingo por la mañana.

Habría nevadas moderadas en la región cercana a los Grandes Lagos, las Montañas de Adirondack en el estado de Nueva York y algunos sitios del centro y sur de los Apalaches. En tanto que en el norte de Maine y las Great Smoky Mountains (entre Tennessee y Carolina del Norte) podrían registrarse hasta 12 pulgadas de nieve.

El invierno en Estados Unidos

El 21 de diciembre comenzó la temporada de invierno en Estados Unidos, que se caracteriza por presentar temperaturas medias que oscilan entre los 27° F y los 39° F. Convencionalmente, el estado de Florida es uno de los más cálidos incluso en los días más fríos del año a nivel nacional. Sin embargo, estas condiciones meteorológicas pueden variar y combinarse con la presencia de neblina, algunas lluvias y otros factores.

En general, en el clima en Estados Unidos durante los meses de invierno predominan las mañanas heladas y tardes soleadas. Según The Weather Channel, el tiempo más frío de enero suele darse en los estados de Montana, Dakota del Norte y Wyoming; mientras que las temperaturas más cálidas se reportan en el sur de California, Arizona y Texas.

LA NACION