Filmó una tremenda realidad de las calles de California y su video se viralizó

escuchar

“En esto se ha convertido California, ¿a qué creen que se deba?”. El posteo en Twitter, en el que un usuario (@EmmaRincon) retoma un video de la cuenta audacity_of_hope111, muestra la tremenda realidad del Skid Row, una zona del centro de Los Ángeles conocida a nivel mundial por su impactante nivel de marginalidad y abandono.

En las imágenes, que suman casi un millón de reproducciones, se evidencia el absoluto desamparo: calles repletas de tiendas de campaña, casas improvisadas con cartones y carritos con pertenencias de las miles de personas sin hogar que residen en el barrio. Aunque apenas son 30 segundos, el clip deja ver un fenómeno que se ha extendido fuertemente en el Estado Dorado en los últimos años, ante el desconcierto de los residentes y la aparente desatención de las autoridades.

“Ojalá fuese solamente en California. Esta es una escena que, día a día, se multiplica en más lugares de Estados Unidos”, respondió un usuario, al posteo original. Los datos lo respaldan. El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU., en su informe anual de evaluación de personas desamparadas, publicado el 19 de diciembre pasado, precisó que la pandemia de Covid-19 y el enorme impacto económico de ésta derivaron en aumentos significativos de la falta de vivienda. Según la agencia, fue el incremento de asociaciones e inversiones lo que ayudó a que, de 2020 a 2022, solo se registrara en el país un 0,3% más de indigentes.

En California, y en Los Ángeles puntualmente, la situación lleva años de agravamiento. Originalmente concentrados sobre la calle Mission Street y sus alrededores, en el centro angelino, los campamentos de personas sin hogar comenzaron hace tiempo a extenderse a nuevas zonas, incluidas áreas residenciales y comerciales de alto movimiento. Las autoridades buscan, infructuosamente, contener la tendencia, destinando incluso hoteles pequeños (conocidos también como moteles) de la ciudad como refugios.

El video viral acerca del desamparo en California

En su primer día como alcaldesa de Los Ángeles, Karen Baas -quien asumió el cargo en 2022- declaró el estado de emergencia ante el empeoramiento en la cantidad de indigentes. También anunció que la ciudad comenzaría a trasladarlos hacia moteles y se comprometió a brindar un techo a más de 17 mil de ellos en su primer año de mandato.

La cuestión es más que notoria en la metrópoli de la costa oeste, donde miles de personas en situación de calle duermen en vehículos abandonados o debajo de los puentes. Con casi cuatro millones de habitantes, se calcula que en las calles de Los Ángeles viven casi 40 mil indigentes, tal como informó Los Angeles Times en un artículo de diciembre pasado.

En 2021, la BBC también analizó el fenómeno, al que bautizó como “El lado oscuro de California”, la región paradójicamente con más multimillonarios de EE.UU. pero también con la mayor tasa de pobreza del país. Mark Baldassare, presidente de la organización independiente Instituto de Políticas Públicas de California (PPIC), declaró a ese medio: “La brecha en la riqueza de los californianos es la vulnerabilidad número uno del estado”.

En contraparte, en 2019, en California vivían la mayor cantidad de multimillonarios, según Forbes. Asimismo, un informe de marzo de 2021 dado a conocer por la oficina del gobernador, Gavin Newsom, reflejaba que uno de cada seis californianos era pobre, en gran medida por la calidad de los empleos, sobre todo entre la comunidad latina. El salario, según el reporte, no compensaría los altos costos de la vivienda en algunas zonas de ese estado, por ejemplo la ciudad de San Francisco y sus inmediaciones.

Un campamento de personas sin hogar parcialmente inundado, en diciembre de 2021, en Santa Cruz, California. (AP Foto/Nic Coury)

A pesar de los intentos de control, muchas de las personas en situación de calle se niegan a dejar sus escasas pertenencias o sus animales de compañía para pasar la noche en los refugios de la ciudad. Otras no quieren arriesgar lo poco que les queda para buscar ayuda, o temen ser multadas o encarceladas. El diario inglés The Guardian publicó en noviembre pasado un análisis donde precisó un aumento del 70 por ciento del índice de indigencia en Sacramento, capital del estado. Katie Valenzuela, una mujer sin hogar de esa ciudad, declaró para ese medio: “Nuestros refugios están llenos de gente que se ha estabilizado, ha encontrado trabajo, pero aún así no puede encontrar vivienda”, decía

En las últimas semanas, la situación se ha agravado para los miles de desamparados del estado por un factor adicional: una larga racha de fuertes tormentas e inundaciones que azotó la costa oeste de EE.UU., particularmente California. Es así como el video, compartido en TikTok originalmente y replicado en Twitter, es apenas una pieza de un rompecabezas más grande, que al parecer California no puede terminar de desentrañar.

LA NACION