Es de Estados Unidos y le incomoda una actitud de su novio cada vez que llega a la Argentina

Kamiah Gibson es una estadounidense que se sorprendió con las costumbres de la Argentina, país natal de su novio. Durante su visita al sur, la joven se dio a la tarea de documentar todo aquello que le parece novedoso o interesante. No obstante, hay una situación en particular que la incomodó y no dudó en compartirla con sus seguidores en redes sociales.

Aunque cada nación tiene sus hábitos, la tiktoker, que publica con el usuario @kamiahgibson3, señaló rápidamente una de las cosas que le molestan de la Argentina, y que tiene relación con su novio. En su más reciente video, que tituló con la descripción “choque cultural”, no se mostró muy conforme con el hecho de que, aquí, las personas se saludan con un beso en la mejilla.

En el clip, que hasta el momento tiene casi 250 mil reproducciones, aparecieron Kamiah y su novio. Con cara dudosa, la joven volteó a verlo mientras aparecía el mensaje: “Cuando lleguemos a Argentina y empiece a besar las mejillas de las chicas...”, en referencia al saludo, que es norma social.

Una estadounidense confesó qué es lo que más le disgusta de las costumbres argentinas

Aunque el video solo dura algunos segundos, la cara de la influencer preocupó a algunos usuarios de la comunidad virtual. Muchos trataron de tranquilizarla al decirle que se trata de algo muy común en el país e incluso en otras naciones de América Latina. “Es normal, no te preocupes”; “Es el saludo más usual”, se leía en algunas reacciones. La mayoría apuntó de forma similar e incluso otros agregaron que, cuando la cercanía es mayor, las personas suelen abrazarse: ¿Y cómo podrían saludarse?”; “No puedo creer que en Estados Unidos no hagan eso”, escribieron otros, que tomaron su respuesta con incredulidad.

Además precisaron que muchas veces no se trata de un contacto tan íntimo: “Ni siquiera son gran cosa; solo chocamos las mejillas y hacemos un ruido”. También agregaron que la práctica cambia en otros sitios del mundo, como en Francia o España, donde incluso se dan dos o más besos de forma rutinaria como saludo casual. A diferencia de los anteriores, en Estados Unidos lo más frecuente es que las personas solo estrechen la mano cuando se encuentran con un conocido, según los comentarios del clip.

Tras volverse viral, la joven estudiante de la Universidad West Virginia aclaró que todo había sido una broma. No obstante, en videos anteriores había expresado su sorpresa cuando descubrió la manera en que se saludan los latinos: “A todos los que conoces los besas en la mejilla. No importa si se trata de un extraño”, remarcó.

Una joven estadounidense se sorprendió con una costumbre de los latinos

También documentó otras diferencias entre Estados Unidos y Argentina, tales como el yogurt bebible en sachet y la presencia de empleados en los surtidores de las estaciones de servicio, algo que dista mucho de lo que ocurre en su país natal, agregó.

Una joven de Estados Unidos habló sobre las diferencias culturales con su novio argentino

La influencer aseguró que las diferencias culturales se hicieron notar desde el inicio de su relación, debido a que su novio le pidió un beso justo cuando acababan de conocerse: “Supongo que es normal; en Argentina hacen eso”, comentó.

LA NACION