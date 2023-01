¿Qué es el “truco de reserva” al viajar en avión en pareja y por qué afecta a otros pasajeros?

escuchar

Una de las mayores dificultades que viven los viajeros cuando viajan en avión es la falta de comodidades que hay entre los asientos. Ante esta problemática, surgió una nueva forma para conseguir más espacio y así viajar de manera más tranquila. Se trata del “truco de reserva” y consiste en que una pareja seleccione los lugares de ambos extremos de la fila. Es decir, el de la ventanilla y el pasillo para que quede libre el del medio.

Los pasajeros suelen aplicar este método con la esperanza de que el asiento restante, que suele ser el menos favorito, no lo ocupe nadie. Así se quedarían con la fila completa y tendrían un traslado con mayor espacio. Si bien puede tratarse de una acción inofensiva, no es del agrado de todos los usuarios. Como no hay ninguna seguridad para saber si se ocupará o no este sitio, la una pareja puede terminar “dividida” por un completo extraño durante las largas horas de vuelo. También la tercera parte resultaría afectada, el viajero solitario estaría justo en medio de dos conocidos.

Los viajeros buscan ir lo más cómodos posibles en sus vuelos Unsplash

¿A favor o en contra del “truco de reserva”?

Algunos usuarios de redes sociales ya han aplicado este truco y utilizaron sus cuentas para compartir su experiencia. Como la periodista Hannah Sampson, quien preguntó a sus seguidores sobre este tema: “Personas que vuelan en pareja: ¿reservan pasillo y ventanilla y apuestan por un asiento vacío en el medio? (Y personas que vuelan solas: ¿odian que las parejas hagan esto?)”.

Las respuestas fueron variadas, pero en su mayoría mencionaron que sí han empleado el “truco de reserva”. Como John Taylor, quien contestó que su esposo y él siempre hacen eso: “Me encanta la ventanilla, y a mi marido le gusta el pasillo”. También agregó que, en caso de que alguien se siente entre ellos, les “da igual”, por lo que solo tratan de ser más “prudentes”. Destacó también que en sus últimos vuelos tuvieron la suerte de que nadie más viajara con ellos.

La periodista Hannah Sampson preguntó a sus seguidores sobre el famoso truco de los asientos TWITTER / @hannahbsampson

Por su parte, al director de cine, Zack Bornstein le ocurrió lo contrario. El también comediante y escritor acudió a su cuenta de Twitter para expresar su incredulidad: “Le ofrecí el asiento del pasillo al hombre sentado entre mi novia y yo en un vuelo y dijo que prefería quedarse en el asiento del medio entre nosotros”.

El director Zack Bornstein compartió una de sus experiencias con el método TWITTER / zackbornstein

Aunque este polémico método se ha vuelto bastante popular, no todos están de acuerdo. En un artículo publicado por Washington Post, la estudiante de doctorado de la Universidad de Cornell, Elissa Domingo Badiqué, mostró su oposición al “truco de reserva”.

La mujer de 40 años afirmó que una de sus molestias es que las personas se sientan con el derecho de pedirles a los viajeros que cambien de asiento, cuando claramente su estrategia de tener más espacio no dio resultados: “Por favor, no intentes hacer sufrir a la persona en el asiento del medio porque no obtuviste lo que querías”, sumó.

Desde su experiencia, dijo que prefiere ir sentada junto a una persona que conoce, como su pareja, que por error terminar recargada en un completo extraño. En la misma sintonía, el azafato Rich Henderson contó al medio citado una de las peores experiencias que vivió cuando quedó “atrapado” en medio de una pareja. El hombre relató que, durante el vuelo de ocho horas, sus compañeros solo hablaron y se pasaron comida sin importar que él estuviera en el medio. Aunque reconoció que en su momento se molestó y hoy lo toma con gracia.

