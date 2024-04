Qué es un eclipse solar total y qué pasa durante el mismo

Escuchar

Un eclipse es un fenómeno que se produce cuando un planeta o la luna se interpone en el camino de la luz del sol. Dentro de este acontecimiento existe dos clases: los eclipses solares y los eclipses lunares. Para entender bien de qué trata y así conocer la lógica de este acontecimiento es necesario desglosar cada clasificación y así entender sus diferencias.

En cuanto al eclipse solar, hay que tener en cuenta que la Luna se alinea entre el Sol y la Tierra por lo cual bloquea la cara que observamos de la estrella y el día se oscurece. Por su parte, cuando se indica que es “total” se refiere a que la Luna cubre totalmente al Sol al estar alineada en el camino entre el astro y la Tierra; en cambio, el eclipse lunar es cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.

Así se ve un eclipse solar total

Este hecho, que deslumbra a las personas fanáticas de la astronomía, tiene varias particularidades y una de ellas es que no todos pueden ver los eclipses solares. La explicación sobre esta aseveración es que la sombra de la Luna sobre la tierra no es de grandes dimensiones, por ende eso imposibilita a que todo el mundo pueda observarlo y que se reduzca a algunos sitios en particular donde se puede contemplar la trayectoria de la sombra lunar.

Otro punto importante a destacar es cómo fue evolucionando la percepción de los eclipses, dado que en la antigüedad eran vistos como señales y augurios dentro de un contexto bíblico. “Lo que hoy vemos como un evento astronómico, la gente antes lo interpretaba como si tuviera un significado de vida o muerte”, explicó James Willis, profesor de la materia de religión en la Universidad de Indianápolis, al ser consultado por el medio USA Today.

Qué es un eclipse solar NASA - NASA

Cómo ver el eclipse solar total del 8 de abril

Ante lo anteriormente detallado, los especialistas esperan con ansias lo que será el eclipse solar total en Norteamérica, más específicamente en Estados Unidos, México y Canadá, donde sus habitantes aguardan a este lunes 8 de abril para contemplar este oscurecimiento de una zona de la Tierra.

Caso contrario de no residir en ninguna de las naciones indicadas, se podrá ver el eclipse solar desde el canal oficial de YouTube de la entidad —NASA TV—, que cubrirá todo el proceso. Además, experimentará con el vuelo de un avión cuando atraviese la frontera de los Estados Unidos para recabar la mayor parte de datos posibles.

En la Argentina estará disponible a partir del las 14.30 horario local desde el canal oficial de YouTube de LA NACION también se podrá observar la trayectoria del eclipse minuto a minuto.

El recorrido de este momento de máxima oscuridad donde la Luna tapa por completo al sol será en México, más específicamente en la ciudad de Mazatlán, ubicada en el estado de Sinaloa. Luego se posará sobre la ciudad de Durango y seguirá su camino hacia los Estados Unidos al posarse cerca de Piedras Negras y Eagle Pass, que está ubicado en la frontera de estos dos países limítrofes.

De sur a noreste, el eclipse recorrerá los Estados Unidos hasta llegar, por primera vez, al territorio canadiense donde se aguarda con mucha ansiedad este fenómeno único e irrepetible que está caratulado como un “espectáculo cósmico” y conmueve a los ciudadanos de todo el mundo que aguardan su momento para observarlo con claridad y detenimiento.