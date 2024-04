A qué hora se verá el eclipse total en Florida el 8 de abril

Escuchar

El eclipse solar total de este lunes 8 de abril se verá en Estados Unidos, México y una pequeña parte de Canadá. El trayecto de la totalidad, que refiere al momento en el que la Luna tapa por completo al Sol, atraviesa ese país de sur a noroeste y atraviesa 13 estados de EE.UU. Entre esas jurisdicciones que tendrán una vista privilegiada del evento astronómico se cuentan, Texas e Illinois. No obstante, el fenómeno celestial también se podrá observar de manera parcial en otros sitios, como en Florida, a pesar de la alerta climática que pone en riesgo el espectáculo.

Para ver el eclipse es necesario contar con anteojos o gafas especiales, que no son los lentes de sol comunes que se utilizan a diario. Mirar de manera directa al Sol durante el evento puede generar daños oculares graves e incluso ceguera.

A qué hora se verá el eclipse total en Texas

Tras atravesar de oeste a noreste a México, la sombra ingresará desde la frontera cerca del cruce entre Piedras Negras y Eagle Pass, a las 13.27 hs, horario Central Daylight Time (CDT). Pocos minutos después, llegará a la ciudad de Kerryville, también en Texas, a las 13.32 hs CDT, y pasará durante pocos segundos por San Antonio, a las 13.34 hs CDT.

Austin es una de las ciudades de Texas en donde se verá el eclipse solar total 2024 Unsplash/Trac Vu

Luego, alcanzará Austin, a las 13.36 hs CDT, mientras que llegará a las 13.40 hs CDT a Dallas, donde tendrá su punto máximo a las 13.42 hs CDT y culminará a las 13.44 hs CDT.

En el trayecto sobre Texas, la totalidad pasará también por distintas ciudades y pueblos como Rocksprings, Fredericksburg, Killeen, Waco, Hillsboro, Greenville y Texarkana. Los últimos momentos en los que la sombra estará en territorio texano serán a las 13.50 hs CDT, para luego dirigirse hacia el centro-este del país.

A qué hora se verá el eclipse total en Illinois

Luego de atravesar Oklahoma, Arkansas y Misuri, la totalidad llegará a Illinois a eso de las 13.58 hs CDT. Un minuto más tarde se posará sobre la ciudad de Carbondale, a las 13.59 hs CDT. El punto máximo del espectáculo tendrá lugar a las 14.01 hs CDT, mientras que terminará a las 14.03 hs CDT. En tanto, los últimos segundos de oscuridad parcial en esa ciudad perdurarán hasta las 15.18 hs CDT.

El eclipse solar total de 2024 ocurrirá el 8 de abril y el camino de la totalidad va desde el sur de Texas hasta Maine NASA

El camino de la totalidad atraviesa todo el sur de Illinois, incluyendo algunos pequeños pueblos como Benton, McLeansboro, Grayville, Mount Vernon, Flora y Lawrenceville. La sombra saldrá del estado del centro-este de EE.UU. alrededor de las 14.07 hs CDT.

A qué hora se verá el eclipse solar en Florida

Lo cierto es que Florida no está incluida en el listado de los 13 estados privilegiados que están dentro del camino de la totalidad (Texas, Oklahoma, Arkansas, Misuri, Kentucky, Illinois, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, Nuevo Hampshire y Maine). Sin embargo, esto no significa que no se podrá ver absolutamente nada del espectáculo cósmico.

En Miami el eclipse solar solo se verá en un 56% y el punto máximo ocurrirá a las 14.01 hs EDT Rebecca Blackwell - AP

En efecto, el eclipse solar podrá verse de forma parcial en el estado del sureste de Estados Unidos. Allí, no se observará la sombra total de la Luna coincidiendo al 100 % con el Sol, sino que este fenómeno se producirá en un 57%. El eclipse comenzará a las 13.46 hs horario Eastern Daylight Time (EDT) y alcanzará su punto máximo a las 15.03 hs EDT.

Para los habitantes de la ciudad Miami, el porcentaje de oscurecimiento será del 56%. El evento astronómico iniciará a las 13:47 hs EDT y finalizará a las 16.13 hs EDT, mientras que el punto máximo ocurrirá a las 14.01 hs EDT.