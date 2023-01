Qué es y para qué sirve en Florida la Alerta Púrpura

escuchar

La Alerta Púrpura en Florida entró en vigor en julio pasado, aunque recién ahora los habitantes del estado comienzan a familiarizarse con ella Se trata de un nuevo color agregado al sistema de emergencia del Departamento de Cumplimiento de la Ley (FDLE, por sus siglas en inglés). Su principal objetivo es localizar a las personas desaparecidas que tengan alguna discapacidad, mental o motriz.

Estos son los casos en los que se puede enviar el aviso y qué se necesita para hacerlo.

En el estado liderado por Ron DeSantis, y en todo el territorio estadounidense, ya existen otras alertas, pero ninguna antes estaba dedicada a las personas con discapacidades. La finalidad de la reciente Alerta Púrpura es que al momento en que se emite, todos los supermercados, estaciones de servicio y otros establecimientos clave sean notificados sobre la desaparición. Asimismo, se pondrán anuncios en los carteles luminosos de las autopistas.

Entre las particularidades de esta medida, propuesta por los demócratas Lori Berman y Joseph Casello, destaca que también aplica para las personas desaparecidas que padezcan una lesión cerebral o discapacidad emocional no relacionada con el uso de drogas. Quienes no no entran dentro de la categoría Púrpura son cubiertas por la Alerta Plateada.

Florida tiene diferentes tipos de alertas para casos de personas desaparecidas UNSPLASH

¿Para quiénes aplica la Alerta Púrpura, de Florida?

En términos generales, la alarma de emergencia es para casos de individuos discapacitados. No obstante, también hay algunos aspectos a tomar en cuenta respecto a la manera en la que desaparecieron, o su edad, entre otros. Estos son los criterios:

Si la desaparición representa una amenaza creíble de peligro inmediato o daño corporal grave.

Si la persona solo puede ser recuperada mediante la intervención de las fuerzas del orden.

Cuando el afectado tiene más de 18 años.

Si la persona no está dentro de la categoría Alerta Plateada a nivel estatal o local (que se emplea para la tercera edad, personas con Alzheimer, demencia).

Tiene que haber una descripción detallada de la persona desaparecida, para la correcta distribución.

La información del desaparecido debe estar ingresada previamente en el Centro de Información Criminal de Florida (FCIC).

¿Cómo se activa la Alerta Púrpura?

Desde el momento en que no se tenga contacto con un ser querido, lo más recomendable es acudir inmediatamente a la agencia local del orden. Allí se realizará un informe para saber a qué categoría pertenece la persona desaparecida. Una vez que se establezca el color de emergencia, se enviará el caso al Centro de Información de Personas en Peligro Desaparecidas del FDLE.

El FDLE anunció la entrada en vigor de la Purple Alert en 2022, aunque para muchos sigue siendo un recurso desconocido

Otras alertas

Este tipo de avisos alertan a la población en general, que suele colaborar con datos o información acerca de los desaparecidos, si los tuvieran. Por ejemplo, si alguien ve una Alerta Plateada en el supermercado, sabrá que hay una persona mayor desaparecida y estará atenta. Existen varias categorías:

Alerta Ámbar. Se utiliza ante la desaparición o secuestro de un niño.

Se utiliza ante la desaparición o secuestro de un niño. Alerta Plateada. Para cuando desaparecen adultos mayores con algún deterioro mental.

Para cuando desaparecen adultos mayores con algún deterioro mental. Alerta Azul. En los casos en los que alguien mata o hiere gravemente a un agente policial y huye de la escena.

Para saber sobre cualquier nueva alerta, se puede acceder al sitio del Centro de Información de Personas Desaparecidas en Peligro, o bien a sus redes sociales.

LA NACION