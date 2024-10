Qué esperar el día de las elecciones en Maine

WASHINGTON (AP) — Dos cosas que hay que saber sobre Maine y el día de las elecciones: es uno de los dos estados que utiliza el voto por orden de preferencia y uno de los dos estados que asigna sus votos del Colegio Electoral tanto por voto estatal como por distrito congresional.

¿Qué es el voto por orden de preferencia? En pocas palabras, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, el candidato con el menor número de votos es eliminado, y los votantes que eligieron a ese candidato como su primera opción ven redistribuidos sus votos a su siguiente opción. El proceso se repite hasta que un candidato obtiene la mayoría de los votos.

Junto con Nebraska, Maine es uno de los dos estados que otorgan algunos de sus votos colegiados por distrito congresional, en lugar de que el ganador se lo lleve todo. El ganador del voto popular estatal en Maine obtiene dos votos colegiados, y el estado ha favorecido a los candidatos presidenciales demócratas desde 1992. El resto de los votos colegiados del estado se otorgan en función del voto en cada uno de los dos distritos congresionales de Maine.

En 2016 y 2020, los candidatos presidenciales demócratas, Hillary Clinton y Joe Biden, ganaron la votación en todo el estado y la votación en el 1er Distrito Congresional. El expresidente republicano Donald Trump ganó el 2do Distrito Congresional en ambos años.

También en la votación de este año:

El senador independiente Angus King, partidista de los demócratas, se enfrenta en su intento de reelección al demócrata David Costello, al republicano Demi Kouzounas y al independiente Jason Cherry. King fue elegido senador por primera vez en 2012.

En el 2do Distrito Congresional, el representante demócrata Jared Golden se enfrenta a un desafío competitivo por parte del republicano Austin Theriault en su intento por un cuarto mandato. La última vez que Golden se presentó a la reelección en un año presidencial, recibió el 53% de los votos del distrito, mientras que Trump recibió el 52% en la contienda presidencial.

La AP no hace proyecciones y declarará un ganador sólo cuando haya determinado que no hay ningún escenario que permita a los candidatos rezagados cerrar la brecha. Si una contienda no ha sido declarada ganadora, AP continuará cubriendo cualquier acontecimiento de interés periodístico, como las concesiones de los candidatos o las declaraciones de victoria. Al hacerlo, AP dejará claro que aún no ha declarado un ganador y explicará el porqué.

Aquí un vistazo a qué esperar en las elecciones en Maine:

5 de noviembre.

8 p.m., hora del este.

4 totales, de los cuales dos se otorgan al ganador estatal y uno al ganador de cada uno de los distritos congresionales del estado.

Presidencial: Harris (D) vs. Trump (R) vs. Chase Oliver (Libertarian) vs. Jill Stein (Green) vs. Cornel West.

Senado federal: King (independiente) vs. Costello (D) vs. Kouzounas (R) vs. Cherry (independiente).

2do Distrito Congresional: Jared Golden (D) vs. Austin Theriault (R).

Medida electoral: Pregunta 5 (restablecer la antigua bandera del estado).

Cámara de Representantes de Estados Unidos, Senado estatal, Cámara estatal y sheriff del condado de Sagadahoc.

2020 (estatal): Biden (D) 53%, Trump (R) 44%. Anuncio del ganador por parte de la AP: miércoles 4 de noviembre de 2020, 3:05 a.m. hora del este.

2020 (2do Distrito): Trump (R) 52%, Biden (D) 45%.

1.152.446 (hasta el 8 de julio de 2024). Aproximadamente 34% demócratas, 28% republicanos y 32% independientes.

Fue de 72% de los votantes registrados en 2020.

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2020: alrededor de 63% del total de votos

Votos emitidos antes del día de las elecciones de 2022: alrededor de 36% del total de votos

Los primeros votos reportados el 3 noviembre de 2020, a las 8:16 p.m., hora del este.

Para la medianoche, hora del este: aproximadamente el 56% del total de los votos emitidos se había reportado.

La periodista de The Associated Press Maya Sweedler contribuyó.

Esta historia forma parte de Explaining Election 2024, una serie de The Associated Press concebida para ayudar a comprender la democracia estadounidense.

