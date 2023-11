escuchar

El próximo feriado federal en Estados Unidos es el Día de los Veteranos (Veterans Day), que se conmemora el 11 de noviembre. Por lo tanto, las oficinas del Gobierno, los bancos y ciertos negocios del sector privado estarán cerrados, mientras que algunos comercios funcionarán con horarios especiales. De California a Florida, estos son algunos de los establecimientos que ya publicaron sus horarios. Además, hay un detalle importante que se deberá considerar respecto al día en el que cae este año.

En esta fecha se honra a los que han servido en las Fuerzas Armadas de EE.UU. Debido a que este 2023 cae sábado, se pasará al viernes 10 de noviembre. En todo el país se hacen homenajes, desfiles y ceremonias, incluida la que se realiza en la ‘Tumba del Soldado Desconocido’, ubicada en el cementerio de Arlington, Virginia, que es la más significativa.

El Veterans Day se conmemora el 11 de noviembre porque en el año 1919 se celebró el primer aniversario del término de la Primera Guerra Mundial. El presidente Woodrow Wilson declaró esa fecha como el Día del Armisticio y, en 1938, pasó a ser un feriado legal. Posteriormente, en 1954, el Día del Armisticio se convirtió legalmente en el Día de los Veteranos.

El Día de los Veteranos es un feriado federal, bancario y, en la mayoría de las entidades de EE.UU., un feriado estatal. Eso significa que los empleados de oficinas federales, incluidos los militares, normalmente tienen el día libre y lo mismo ocurre con los trabajadores estatales. Con respecto a las empresas, si toman la fecha como un feriado laboral o no es una decisión comercial. Los residentes de EE.UU. deberán estar atentos, porque algunos establecimientos cierran desde el 10 y hasta el lunes 13 de noviembre.

El Día de los Veteranos en Estados Unidos se conmemora con desfiles y ceremonias Pexels / Nathan Stein

De acuerdo con el sitio Military, la mayoría de las escuelas cierran el 10 de noviembre, pero pueden no hacerlo porque las vacaciones escolares públicas las fija la junta escolar local, en conjunto con los funcionarios. El Servicio Postal de EE.UU. estará cerrado el sábado 11 de noviembre, lo que significa que no se entregarán ni el correo regular ni los paquetes.

La mayoría de los bancos de todo EE.UU. no abrirá el 11, incluidos Chase, Wells Fargo, Bank of America y muchos otros. No obstante, el sitio web de la Reserva Federal señala que las sucursales seguirán abiertas el viernes 10 de noviembre.

En estas fechas, los restaurantes y tiendas estarán abiertos. Muchos preparan ofertas y descuentos para los veteranos, de acuerdo con el Department of Veterans Affairs (VA, por sus siglas en inglés). Además, los lugares recreativos como zoológicos, parques nacionales y museos de todo EE.UU. ofrecen descuentos o entrada gratuita.

En todo el país, tiendas comerciales como Walmart, Trader Joe’s, Sam’s Club, y Target, estarán abiertas en su horario habitual.

¿Qué está abierto y qué cerrado en California?

El Ayuntamiento de Mountain View y la mayoría de los departamentos e instalaciones de la ciudad estarán cerrados el viernes 10 de noviembre en conmemoración del Día de los Veteranos. En su página oficial, se precisa que los servicios de emergencia continuarán.

Por su parte, las oficinas administrativas de la ciudad de San José, California, estarán cerradas el 10 de noviembre de 2023. Asimismo, en Pomona, el Ayuntamiento y las instalaciones de la ciudad no abrirán en conmemoración del Día de los Veteranos. En contraste, en los Parques Estatales de California se ofrecerá entrada gratuita el 11 de noviembre de 2023.

Algunas tiendas y restaurantes ofrecen descuentos a los veteranos en su día Pexels / RDNE Stock project

¿Qué está abierto y qué cerrado en Florida por el Día de los Veteranos?

La ciudad de Gainesville, en Florida, dio a conocer que, en conmemoración del feriado del Día de los Veteranos, las oficinas de la ciudad estarán cerradas el viernes 10 de noviembre. El Sistema de Tránsito Regional (RTS) brindará servicio reducido en esa misma fecha. A su vez, todos los juzgados y edificios federales en el Distrito Norte de Florida estarán cerrados y el Tribunal del Primer Circuito Judicial no abrirá por la conmemoración.

Las oficinas del Departamento de Salud de Florida en el condado de Lee no abrirán 10 de noviembre y volverán a funcionar hasta el 13 en el horario habitual. En su página oficial piden que, en caso de emergencias médicas, los residentes marquen el 911.