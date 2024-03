Escuchar

En la actualidad, en Estados Unidos, 19 estados y el Distrito de Columbia han promulgado leyes para permitir que los inmigrantes indocumentados obtengan licencias de conducir, siempre que cumplan con una serie de requisitos. El documento oficial para que los residentes de una entidad puedan manejar un vehículo lo emiten oficinas o agencias locales, quienes pueden requerir de documentación específica para realizar el trámite.

Los estados de EE.UU. que emiten licencias de conducir para migrantes

Un informe de la National Conference of State Legislatures, una organización bipartidista de investigación, indica cuáles son las legislaciones estatales que autorizan licencias de conducir o tarjetas de autorización para inmigrantes no autorizados, quienes no pueden presentar los documentos de un ciudadano estadounidense, como una la tarjeta de Seguro Social.

Las leyes de algunos estados permiten que las personas sin estatus de visa obtengan una licencia de conducir Freepik

Licencia de conducir en California

La Ley de Conducción Segura y Responsable (AB60) entró en vigor el 2 de enero de 2015 y con ella se permite que todos los californianos elegibles soliciten una licencia de conducir, independientemente de su estatus migratorio. Este tipo de credencial tiene en el frente la leyenda “se aplican límites federales”, en tanto que en el reverso se lee: “No aceptable para propósitos federales oficiales”.

Permiso de conducir en Colorado

La ley SB 13-251 proporciona licencias de conducir a las personas que presentaron impuestos sobre la renta del estado de Colorado durante el año anterior y pueden mostrar prueba de residencia estatal actual, o que tienen una identificación de contribuyente individual y prueba de 24 meses de residencia estatal, con pasaporte, identificación consular o ID militar. La licencia indicará: “No es válida para fines de identificación federal, votación o beneficios públicos”.

La identificación en Connecticut con un pasaporte

La ley HB 6495, que entró en vigor en 2015, proporciona licencias de conducir a los solicitantes que presenten un pasaporte extranjero válido o identificación consular y prueba de residencia, independientemente de su presencia legal en EE.UU. Se le pedirá al migrante firma una declaración jurada de que presentará una solicitud para legalizar su estatus migratorio o presentará una solicitud tan pronto como sea elegible.

Delaware da el privilegio de conducir

La ley S59 permite que un inmigrante indocumentado adquiera una “tarjeta de privilegio para conducir”. El solicitante debe mostrar prueba de haber presentado una declaración de impuestos sobre la renta de Delaware o ser dependiente de alguien que haya presentado una durante los últimos dos años. La identificación no se considera una forma válida de identificación.

Hawái pide un requisito

En Hawái, la ley H1007 autoriza la emisión de licencias de conducir a residentes del estado que no puedan presentar prueba de presencia autorizada en EE.UU. Los solicitantes deben proporcionar una prueba satisfactoria de identidad y residencia.

Illinois otorga permisos de visitante

La ley SB0957 permite al Secretario de Estado emitir una licencia de conducir de visitante temporal (TVDL, por sus siglas en inglés) a una persona que ha residido en Illinois durante un tiempo específico, pero que no es elegible para obtener un número de Seguro Social y no puede demostrar su presencia legal. La tarjeta tendrá una validez de tres años y no podrá utilizarse como prueba de identidad.

La ley de Illinois permite que las personas sin estatus de visa obtengan una Licencia de conducir para visitantes temporales Oficina del Secretario de Estado de Illinois

En julio de este 2024 entrará en vigor la ley HB3882 que le dará a los migrantes la oportunidad de obtener una licencia de conducir estandarizada de cuatro años, que sirve como forma válida de identificación y reemplazará a la legislación anterior.

Maryland

La ley SB715 autoriza la emisión de licencias de conducir a quienes no tengan un estatus legal o un número de Seguro Social válido. Deben proporcionar evidencia de que han presentado dos años de declaraciones de impuestos sobre la renta.

Massachusetts da licencias de conducir

En 2022, se aprobó la ley HB4805 que autoriza la emisión de licencias de conducir a los solicitantes incluso si no pueden proporcionar prueba de presencia legal o si no son elegibles para un número de Seguro Social. Además, las legislaciones del estado prohíben a los registradores preguntar sobre ciudadanía o estatus migratorio durante la solicitud del documento o el registro de un vehículo.

Minnesota pone varios requisitos

La ley HB4/SB 27 permite a los inmigrantes indocumentados tomar el examen de habilidades para conducir y recibir una licencia. El solicitante debe presentar prueba de identificación que puede incluir un pasaporte extranjero, certificado de nacimiento o certificado de adopción, así como un documento secundario que demuestre su residencia en el estado. La licencia debe estar marcada como “no para identificación federal”.

Nueva Jersey protege la información

La ley A4743 crea una licencia de conducir o identificación estándar que no requiere prueba de presencia legal y prohíbe a la Comisión de Vehículos Motorizados revelar información a cualquier agencia policial federal, estatal o local con fines de inmigración sin el consentimiento del individuo, una orden judicial o citación, a menos que dicha restricción sea contraria a la ley federal.

La Comisión de Vehículos Motorizados de Nueva Jersey amplió la disponibilidad de licencias de conducir estándar sin importar su estatus migratorio Facebook New Jersey Motor Vehicle Commission

Nuevo México tiene una excepción para las licencias

En Nuevo México, la ley H173 permite que el Departamento de Vehículos Motorizados acepte números de identificación fiscal como sustituto del número de Seguro Social, independientemente del estatus migratorio.

Nueva York aprobó la ley luz verde

En Nueva York existe una licencia que se puede obtener a través del Departamento de Vehículos Motorizados, sin importar el estatus del residente. La Ley de Privacidad y Acceso a la Licencia de Conducir, comúnmente llamada “Ley Luz Verde”, permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años solicitar una licencia de conducir estándar, no para fines federales, o un permiso de aprendizaje para fines no comerciales.

Nevada da autorización para conducir

La ley S303 crea una tarjeta de autorización de conducir y permite a los solicitantes, independientemente de su estatus legal, presentar certificados de nacimiento o pasaportes emitidos por un país extranjero como prueba de identidad. Esta ley también prohíbe la divulgación de información relacionada con el estatus legal para fines relacionados con la aplicación de las leyes de inmigración.

Oregón no pide residencia legal

La ley H2015 elimina el requisito de prueba de residencia legal para obtener una licencia. Los interesados pueden proporcionar prueba de identidad, dirección y fecha de nacimiento con un pasaporte vigente o documento consular del país de ciudadanía; una licencia de conducir, permiso o tarjeta de identificación de Oregón que haya estado vencida por menos de 13 años; o una solicitud de licencia de conducir de otro estado (válida o vencida hace menos de un año).

Rhode Island

En 2022, se aprobaron las leyes S2006/ H 7939 que permiten que cualquier persona que no pueda establecer presencia legal en los EE.UU., pero cumpla con requisitos como presentar prueba de identidad, prueba de residencia y no violar los requisitos del seguro, pueda recibir una licencia o permiso de conducir si la División de Vehículos Motorizados lo considera elegible.

Utah da un año de permiso

La ley S227 establece una tarjeta de privilegio de conducir de un año para inmigrantes no autorizados. Los solicitantes sin número de Seguro Social deben demostrar residencia en Utah durante seis meses y proporcionar un número de identificación fiscal. Está expresamente prohibido que una entidad gubernamental utilice la tarjeta con fines de identificación.

Vermont da tarjeta de privilegio

La ley S38 permite que aquellos residentes de Vermont que no puedan establecer una presencia legal en los Estados Unidos sean elegibles para una tarjeta de privilegio de operador de vehículos motorizados o una tarjeta alternativa. La identificación estará marcada como “tarjeta de privilegio” y no podrá usarse para identificación federal y vencerá la medianoche anterior al segundo cumpleaños del solicitante después de su emisión.

La Ley de Privacidad y Acceso a la Licencia de Conducir de Nueva York permite que los migrantes obtengan un permiso Freepik

Virginia

Las leyes HB1211/SB 34 crean una tarjeta o permiso de privilegio de conducir para los solicitantes que no cumplen con los requisitos para una licencia o permiso de conducir. El solicitante debe haber declarado ingresos y deducciones de fuentes de Virginia, o haber sido reclamado como dependiente en una declaración sobre la renta individual presentada en los 12 meses anteriores y no puede estar infringiendo los requisitos del seguro.

Washington da licencias sin números de Seguro Social

Desde 1993, la ley HB 1444 permite a los solicitantes de licencias de conducir sin números de Seguro Social proporcionar documentación alternativa para demostrar su residencia en el estado de Washington, como facturas de servicios públicos del hogar y números de identificación fiscal.

Distrito de Columbia

La ley B20-275 crea una licencia de conducir, permiso o tarjeta de identificación de propósito limitado para un residente del Distrito a quien no se le ha asignado un número de Seguro Social o no puede establecer presencia legal en los Estados Unidos. La tarjeta estará marcada como “No válida para fines oficiales federales” y no puede usarse para considerar la ciudadanía o el estatus migratorio de un individuo, ni como base para una investigación criminal, arresto o detención.