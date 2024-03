Escuchar

La identificación Real ID es una credencial federal que se agrega a otros documentos emitidos por las entidades y que establece un estándar de seguridad mínimo requerido para actividades específicas, pero no está disponible para migrantes. Sin embargo, en Nueva York existe una licencia que se puede obtener a través del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés), sin importar el estatus del residente.

¿Cuál es la licencia de conducir que pueden tramitar los migrantes en Nueva York?

El DMV explica que la Ley de Privacidad y Acceso a la Licencia de Conducir, comúnmente llamada “Ley Luz Verde”, permite a todos los neoyorquinos mayores de 16 años solicitar una licencia de conducir estándar, no para fines federales, o un permiso de aprendizaje para fines no comerciales, independientemente de su ciudadanía o estatus legal en Estados Unidos.

La ley de Nueva York permite emitir una licencia a los residentes independientemente de su ciudadanía o estatus legal en los Estados Unidos. (AP Foto/Mary Altaffer) Mary Altaffer - AP

Según la Ley, los residentes del estado a quienes nunca se les ha emitido un número de Seguro Social son elegibles para presentar una solicitud. El interesado debe firmar una declaración jurada de que nunca se le ha emitido el SSN, como se le conoce por sus siglas en inglés.

Licencia de conducir para migrantes en Nueva York: pasos y requisitos

Todos los solicitantes de una licencia de conducir estándar que no sean ciudadanos o no tengan un estatus legal en ese país, deben mostrar una combinación de documentos con su nombre, fecha de nacimiento y residencia en el estado de Nueva York. El departamento advierte que solo se puede solicitar una licencia no comercial conforme a la ley.

El DMV del estado de Nueva York tiene una herramienta en línea para ayudar a determinar qué documentos se debe tener en la solicitud de licencia de conducir o permiso de aprendizaje.

Además, el solicitante tiene que aprobar un examen escrito (de conocimientos) y luego un examen práctico antes de obtener el permiso. Los pasos a seguir son:

Paso 1: estudiar el Manual del Conductor del Estado de Nueva York , que está en línea o se puede obtener una copia impresa en cualquier oficina del DMV. Luego, se deberán realizar los exámenes de práctica de cada capítulo.

, que está en línea o se puede obtener una copia impresa en cualquier oficina del DMV. Luego, se deberán realizar los exámenes de práctica de cada capítulo. Paso 2: ir a una oficina del DMV para solicitar un permiso y realizar la prueba.

Algunas, como las oficinas de White Plains, Huntington y License Express, no ofrecen pruebas de conocimientos. Todas brindan asistencia de acceso lingüístico a personas con dominio limitado del inglés.

La licencia estándar en Nueva York se debe tramitar en una oficina del DMV Lisa C vía Google Maps

Paso 3: Practicar la conducción y realizar un curso autorizado de pre-licencia.

autorizado de pre-licencia. Paso 4: Programar y realizar el examen práctico para obtener la licencia.

Después de aprobar el curso de conocimientos y sentirse cómodo tras el volante, se debe realizar y aprobar un examen práctico del DMV para obtener la licencia. Durante esta prueba, la persona estará en un automóvil con un examinador que le pedirá que demuestre que sabe conducir de manera segura.

¿Cuál es la diferencia entre una Real ID y una licencia de conducir estándar?

El DMV señala que todas las licencias de conducir estándar del estado de Nueva York tienen el mismo aspecto, independientemente de los documentos de prueba que proporcione cuando presente la solicitud. La identificación Real ID se diferencia con una estrella negra en la esquina superior derecha. Mientras que la identificación para los migrantes o quienes no desean el documento federal, en su lugar tiene impresa la frase “NO PARA FINES FEDERALES”.

La licencia para migrantes lleva una leyenda con la frase: "NO PARA FINES FEDERALES" New York State Department of Motor Vehicles

A partir del 7 de mayo de 2025 ya no se podrá utilizar una licencia de conducir o una identificación estatal que no cumpla con los requisitos para:

Abordar aviones comerciales regulados por el gobierno federal.

Acceder a instalaciones del gobierno federal o instalaciones militares.

Ingresar a las centrales nucleares.