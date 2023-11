escuchar

Greg Abbott es uno de los gobernadores republicanos más populares en la escena política actual de Estados Unidos, al permanecer como mandatario de Texas desde 2015 hasta la fecha. En su tercer período, logró consolidar sus duras líneas de acción en materia de inmigración y de seguridad fronteriza, que no han estado exentas de controversia.

Antes de ser gobernador de Texas, Abbott se desempeñó como fiscal general del estado y destacó por ser la persona que más tiempo permaneció en el cargo. Además, sirvió como juez en la corte suprema local y como juez de distrito estatal en el condado de Harris. Sin embargo, su historia va más allá sus cargos públicos.

Desde sus primeros años, Greg Abbott destacó como líder estudiantil y un entusiasta atleta

Su talento como líder y político comenzó a despertarse desde que estudiaba en la secundaria de la pequeña localidad de Duncanville, donde pasó sus primeros años de vida. Ahí también comenzó a demostrar su destreza como corredor y reveló la tenacidad que lo caracterizaría a lo largo de su vida, según la biografía disponible en la Encyclopaedia Britannica.

Sin embargo, uno de los primeros golpes en la vida de Gregory Wayne Abbott, su nombre completo, ocurrió a los 16 años, cuando su padre falleció de un ataque al corazón y su madre tuvo que trabajar como asesora de bienes raíces para mantener a la familia.

¿Qué estudió Greg Abbott?

Al llegar el momento de elegir una carrera, Abbott ingresó a The University of Texas at Austin, donde no solo cultivó su intelecto con su estudio en finanzas, sino que también se destacó como un líder estudiantil. En un homenaje reciente, el expresidente del Tribunal Supremo estatal Tom Phillips, quien fue su compañero de escuela, comentó: “Era de todo, incluso presidente de la Sociedad Nacional de Honor y jugador de dos deportes”.

Durante su etapa universitaria, Abbott salió adelante con una beca del Departamento de Policía de Duncanville, pero también habría trabajado como ayudante de camarero e incluso como DJ para costear sus gastos. A su vez, le ayudaron las relaciones que cultivó cuando ingresó al Club de Jóvenes Republicanos y en la fraternidad Delta Tau Delta, según un extenso reportaje publicado por la revista Texas Monthly, en mayo de 2022.

¿Quién es la esposa de Greg Abbott?

Después de graduarse de la Universidad de Texas en 1981 y casarse con Cecilia Phalen, a quien conoció en la escuela, Abbott estaba convencido de continuar con su formación académica, de tal manera que buscó un lugar en la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt y en 1984 logró obtener su título de abogado.

El accidente de Abbott y su carrera política

En julio de ese mismo año, se registró el accidente que le cambió la vida para siempre. Mientras trotaba en el campo, el entusiasta profesional de las finanzas y leyes quedó gravemente herido cuando un árbol se le cayó encima y quedó paralizado de cintura para abajo.

Greg Abbott es egresado de finanzas en la The University of Texas at Austin

Tras su recuperación, Abbott se sumergió en el mundo legal y comenzó a trabajar en un estudio en Houston. Posteriormente, se volvió juez de un tribunal estatal en 1992; en 1996, el entonces gobernador George W. Bush lo designó para ocupar un asiento vacante en la Corte Suprema de Texas y fue elegido para el cargo en dos ocasiones. Su experiencia legal y su compromiso con los principios conservadores lo catapultaron hacia el cargo de fiscal general de Texas en 2002.

El año 2013 marcó el siguiente paso en la carrera de Abbott, cuando anunció su candidatura para gobernador de Texas, como sucesor de Rick Perry. Desde que inició su campaña, el político enfatizó sus visiones conservadoras tradicionales, llamó a la reducción de impuestos y lanzó duras críticas a la administración del presidente Barack Obama, que le permitieron ganar las elecciones generales de 2014 en un estado con evidente inclinación republicana.

