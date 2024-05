Verano 2024 en EE.UU.: las arañas más venenosas del mundo están por volver a Texas y Arizona

Escuchar

Con la llegada del verano boreal, los residentes de Texas y Arizona deben estar más alerta que nunca ante el resurgimiento de una de las especies de arañas considerada dentro de las más venenosas del mundo. Según la Universidad de Arizona, las viudas negras se vuelven mucho más activas “durante las calurosas noches de verano”, lo que aumenta los encuentros con los humanos.

Este tipo de arácnidos es fácil de reconocer a simple vista. El cuerpo de las hembras suele ser de color negro brillante con marcas rojas que en muchas especies tiene forma de reloj de arena. Sus patas son finitas y su veneno es hasta 15 veces más potente que el de una serpiente de cascabel. Sin embargo, la mayor parte de las personas que reciben su mordisco no sufren graves consecuencias ni tampoco mueren.

Las viudas negras tienen una mancha roja que parece un reloj de arena Pixabay - Pixabay

Cómo reconocer la picadura de la viuda negra

Desde el Programa de Entomología Urbana y Estructural de la Universidad Texas A&M explican que las arañas viuda negra suelen ser “tímidas” y “retraídas”, lo que significa que no se acercan a los humanos. Sin embargo, las personas son picadas generalmente cuando molestan al animal escondido o tocan su telaraña. La picadura puede parecer al principio como un pinchazo o siquiera sentirse.

Los indicios para identificar la mordedura es una hinchazón local y dos puntitos rodeados de enrojecimiento. “La reacción puede volverse sistémica (en todo el cuerpo), con dolor que se vuelve intenso en una a tres horas y continúa por hasta 48 horas”, señalan estos especialistas. Algunos de los síntomas que genera son: temblores, náuseas, vómitos, calambres en las piernas, dolores abdominales, transpiración profusa, pérdida del tono muscular y aumento de la presión arterial. Además, las toxinas pueden causar dificultades respiratorias.

Las viudas negras son fáciles de reconocer por sus colores negro y rojo Pixabay - Pixabay

Qué hacer tras la picadura de una viuda negra

Lo primero que se debe hacer es limpiar la herida con agua y jabón para ayudar a prevenir una infección. Además, se debe aplicar durante 15 minutos cada una hora un paño frío sobre la picadura para reducir el dolor y la hinchazón. Los médicos recomiendan que, de ser posible, elevar el área afectada y si hay sensación de picazón, aconsejan tomar un antihistamínico, como por ejemplo, la difenhidramina o cetirizina.

Sin embargo, en algunos casos las picaduras de viuda negra pueden traer síntomas graves al cabo de 30 a 60 minutos, como los calambres y espasmos musculares que comienzan cerca de la picadura y que luego se propagan al resto del cuerpo. En estos casos, en necesario realizar una consulta con un médico. Es fundamental saber que de las mordeduras de viuda negra reportadas, menos del 5% son fatales.

Los habitantes de Texas y Arizona deben estar alertas frente a la presencia de viudas negras Pixabay - Pixabay

¿La viuda negra devora a su pareja?

Contrario al mito popular que dice que todas las hembras se devoran a los machos de esta especie, es importante saber que esto no sucede en la mayoría de las situaciones. Solo hay una excepción, cuando se las mantiene juntas en jaulas de las cuales el macho no puede escapar. En su hábitat natural, este comportamiento no es tan frecuente como se cree.

