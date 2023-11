escuchar

A menos de un año de que se celebren las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, se ha posicionado como uno de los personajes más relevantes en el escenario político, como un contendiente del expresidente Donald Trump y por sus posiciones controvertidas al respecto de la diversidad cultural, la migración y el impacto en la comunidad LGBTQ+.

Los aspectos del pasado de DeSantis generan interés en sus electores desde que inició su vida en cargos públicos, en particular en 2012, cuando fue elegido como miembro del Congreso. Sin embargo, sus inclinaciones políticas tomaron forma mucho antes, cuando fue estudiante de la Universidad de Yale, a fines de los noventa.

Desde sus años como estudiante y profesor universitario, DeSantis ya defendía ideologías conservadoras Ron DeSantis / Facebook

¿Qué estudió Ron DeSantis?

En su etapa de universitario, DeSantis estudió historia y fue capitán del equipo de béisbol, mientras trabajaba en varios empleos para financiar su escuela. En esa época, estuvo rodeado de un “izquierdismo estridente”, según reveló él mismo en un libro lanzado a principios de 2023 y al cual tuvo acceso el sito New Haven Register.

“Los votantes valoraban la educación y probablemente asumían que yo era un tipo inteligente, pero esas universidades de ‘élite’ se habían convertido en un sinónimo tan fuerte de ideología izquierdista y mentalidad de clase dominante que la mayoría de los conservadores de base eran comprensiblemente escépticos con esas instituciones”, escribió el republicano en su obra titulada The Courage to be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival (El valor de ser libres: El proyecto de Florida para el renacimiento de América).

Después graduarse de Yale en 2001, DeSantis aceptó una propuesta para dar clases de historia en la Darlington School, una escuela privada de la pequeña ciudad de Roma, en Georgia, de acuerdo a una revisión de su autobiografía realizada por el sitio BestColleges. Sin embargo, su formación profesional continuó en simultáneo con su fase de académico y posteriormente obtuvo el título de abogado en la Facultad de Derecho de Harvard, donde logró graduarse con honores cum laude en 2005.

Luego de terminar su formación universitaria, obtuvo un nombramiento en la Marina de los Estados Unidos como oficial de la judicatura general (JAG). Años más tarde, su servicio militar lo llevó a Irak, donde asesoró a un comandante de los Navy SEAL y recibió la Medalla de Bronce por Servicio Meritorio y la Medalla de la Campaña de Irak.

Cómo era Ron DeSantis como maestro

Ron DeSantis no suele dar muchos detalles de su etapa como profesor universitario, pero un reportaje publicado a fines de 2022 en The New York Times recopila algunos testimonios de exalumnos que lo describen como arrogante y relatan algunas prácticas que al paso del tiempo resultan polémicas.

Desde aquellos años, DeSantis no se reservaba sus opiniones conservadoras sobre diferentes temas de la agenda pública, como minimizar la importancia de la esclavitud durante la Guerra Civil y mantenía duras posturas en los debates sobre temas como el aborto.

Aunque en el pasado impulsó las campañas de Donald Trump, ahora DeSantis se enfrenta a él Ron DeSantis / Facebook

De hecho, una mujer identificada como Danielle Pompey, una alumna afroamericana originaria de Nueva York que tenía una beca académica, compartió que DeSantis fue “malo y hostil” como profesor y considera que detrás de esta actitud había una idea racial: “No era agresivo, sino de manera pasiva, porque yo era negra”.

Otras dos exalumnas recordaron que el ahora aspirante a presidente de EE.UU. asistió al menos a dos fiestas estudiantiles en las que se sirvió alcohol, pero afirman que en aquel momento no les molestó su presencia, aunque ahora lo cuestionan. “Era su primer trabajo después de salir de Yale, era guapo. No le dimos demasiada importancia”.

Lo que dice Ron DeSantis de sus universidades

A pesar de estas experiencias educativas en prestigiadas casas de estudio, en su nuevo libro, DeSantis articuló una dura crítica hacia la ideología de las universidades que forman parte de su carrera. En uno de los capítulos afirma que, después de “soportar siete años de adoctrinamiento en la Ivy League”, tener a Yale y Harvard en su currículum se convirtió en una “Letra Escarlata” en su carrera política. Según él, los conservadores de base eran “comprensiblemente escépticos” de esas instituciones.

En un discurso reciente que tuvo lugar en la Universidad Liberty, una institución cristiana en Lynchburg, Virginia, DeSantis compartió su perspectiva sobre la importancia de mantenerse fiel a los principios en medio de una cultura politizada. En este evento, el director, Scott Hicks, lo declaró “graduado honorario” y recibió un doctorado honoris causa en humanidades por “su servicio a Dios, la familia, el país y Florida”, según informó Florida’s Voice.