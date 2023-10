escuchar

El gobernador de Florida y aspirante a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Republicano en 2024, Ron DeSantis, desató un nuevo debate político tras dar la orden de prohibir que los grupos pro-palestinos tengan operaciones en las universidades estatales por su supuesta relación con el movimiento palestino Hamas. No obstante, según sus críticos, la restricción atenta contra la libertad de expresión.

La polémica surgió tras las críticas de uno de sus oponentes en las primarias presidenciales republicanas, Vivek Ramaswamy, quien calificó la medida como “una vergonzosa maniobra política”. En una publicación de su cuenta de X (ex Twitter), el polémico empresario y político expresó su desacuerdo con la decisión de DeSantis: “Es inconstitucional. Es una hipocresía absoluta por parte de alguien que combatió la cultura de cancelación de izquierda”.

A pesar de la controversia, DeSantis defendió su posición el domingo durante una aparición en el programa Meet the Press de NBC, donde argumentó que no se trataba de una cuestión de cultura de cancelación, sino de un nexo con el conflicto bélico en Medio Oriente. “Esto no es cultura de cancelación. Este grupo, ellos mismos dijeron, después del ataque de Hamas, no solo muestran solidaridad, sino que son parte de ese movimiento”, declaró el gobernador de Florida en la entrevista.

DeSantis reafirmó que, si bien la libertad de expresión es un derecho fundamental, proporcionar apoyo material al terrorismo va en contra de las leyes en Estados Unidos y en concreto se refirió a una ley estatal que prohíbe a las personas brindar ayuda o asistencia a este tipo de organizaciones: “Tienen derecho a manifestarse, pero no pueden proporcionar apoyo material al terrorismo. Se han vinculado a Hamas. Por lo tanto, los hemos descalificado por completo. No deben recibir ni un solo centavo de los contribuyentes”, explicó el mandatario, aunque se negó a responder las preguntas de la entrevistadora Kristin Welker acerca de si tenía evidencia de que los grupos pro-palestinos estuvieran brindando algún apoyo en concreto.

¿Cuál fue la polémica decisión de DeSantis?

El origen de la polémica se remonta a la semana pasada cuando DeSantis ordenó a Ray Rodrigues, canciller del sistema universitario de Florida, que exigiera a las universidades estatales de Florida cerrar los capítulos de las agrupaciones denominadas Estudiantes por la Justicia en Palestina (SJP, por sus siglas en inglés); fue entonces que se desató la controversia sobre la libertad de expresión y la interpretación de las palabras y acciones de los grupos pro-palestinos.

DeSantis dejó clara su postura de apoyo a Israel en la guerra contra Hamas Ron DeSantis / Facebook

DeSantis impulsa a Israel para terminar con Hamas

Durante su aparición en el programa de televisión, el aspirante republicano a la Casa Blanca también expresó su postura sobre la guerra en Medio Oriente y enfatizó que apoya el “derecho de Israel a acabar con Hamas de una vez por todas”, aunque también resaltó la importancia de rescatar a los más de 200 rehenes originarios de 25 países como Tailandia, Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia, Nepal, Rusia, China, Sri Lanka, Tanzania y otros.

“Creo que es importante para Estados Unidos y para uno de nuestros aliados más fuertes, que estemos con ellos, en público y en privado, de palabra y de obra, porque creo que si hacen cualquier otra cosa que no sea eliminar a Hamas por completo, se enfrentarán de nuevo a este tipo de ataques en el futuro”, detalló DeSantis en la charla, donde también refirió que las operaciones militares deben “minimizar en lo posible los daños a la población civil y a las infraestructuras civiles”.