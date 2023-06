Qué sanciones puede aplicar EE.UU. si me quedo más tiempo del debido

escuchar

Estar dentro de Estados Unidos más tiempo del permitido significa infringir las reglas y, en consecuencia, recibir una sanción por parte de las autoridades. La pena puede ir desde la remoción de la visa, hasta una deportación o incluso el impedimento de entrar al país norteamericano otra vez. Por eso, siempre se debe tomar en cuenta el permiso con sello que brindan los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Cuando una persona llega a la frontera de EE.UU., el personal de la CBP verificará que cumpla con todos los requisitos para ingresar. Si es así, le permitirá el acceso, al mismo tiempo que le dará un documento en el que se estipula cuánto tiempo puede estar dentro del país. “Usted recibirá un Formulario I-94, registro de entrada/salida”, señala el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés).

El tiempo de estadía es diferente para cada extranjero, pero todos deben cumplirlo, sin excepción: “Los períodos se calculan a partir de la admisión otorgada a cada persona a su llegada. Los plazos varían según la clase de admisión y/o el tipo de visa”, menciona la CBP en su página web oficial.

La CBP es la encargada de regular los ingresos legales a EE.UU. Pexels

Entonces, al salir de EE.UU. la persona obtendrá un nuevo sello para que quede rastro de si cumplió con el tiempo establecido o no. Si infringe, en su siguiente visita los agentes podrán negarle la entrada y aplicar alguno de los castigos establecidos. “El no salir en la fecha requerida tiene serias consecuencias, planee cuidadosamente para que no se quede inadvertidamente ni siquiera un día más”, recomienda la CBP.

Cualquier estadía ilegal derivará en la cancelación automática de la visa o el permiso migratorio que se tenga, pero el plazo para poder volver a solicitarlo e ingresar a territorio norteamericano dependerá del tiempo de infracción, señaló la oficina:

A los no inmigrantes que sobrepasaron su período de admisión de 181 a 364 días se les prohibirá el ingreso y solicitar una nueva visa por tres años.

se les prohibirá el ingreso y solicitar una nueva visa por tres años. A los no inmigrantes que sobrepasaron su período de admisión 365 días o más se les prohibirá el ingreso y solicitar una nueva visa por diez años.

¿Cómo puedo quedarme más tiempo del permitido originalmente en EE.UU.?

Cuando a una persona se le vence el plazo, tiene otras alternativas para permanecer de forma legal en EE.UU., por ejemplo, solicitar la extensión de estadía. Solo se debe tomar en cuenta que el trámite se realiza con antelación. “Puede presentar su solicitud para prorrogar su estadía por correo o electrónicamente antes de la fecha de vencimiento en su Formulario I-94. (Hay muy pocas y limitadas circunstancias en las que se acepta una justificación por presentar una solicitud tardía)”, apunta el Uscis.

Los agentes del CBP verificarán que el extranjero haya cumplido con sus estadías pasadas antes de dejarlo entrar nuevamente a EE.UU.

Hay algunas categorías de visados que no entran en este beneficio:

C (Extranjero en tránsito)

D (Tripulante)

K-1 o K-2 (Prometido o dependiente del prometido)

S (Testigo o informante después de un total de tres años)

TWOV (En tránsito sin visa)

WT o WB (Programa de exención de visa)

