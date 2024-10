Qué son los “swing states” y por qué influyen tanto en el resultado de las elecciones de Estados Unidos

En el sistema electoral estadounidense, los “swing states” son piezas clave para determinar al ganador de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Actualmente, en estas jurisdicciones, también conocidos como “estados bisagra” o “pendulares”, existe una extrema paridad entre Kamala Harris y Donald Trump.

El candidato que resulte ganador en las urnas de cada entidad, aunque sea por la mínima diferencia, se lleva todos los electores que aporta. Es por eso que son territorios claves de cara a los comicios del próximo 5 de noviembre.

Kamala Harris y Donald Trump son los candidatos presidenciales de estas elecciones 2024 en EE.UU. (Mark Schiefelbein)

Qué es un “estado bisagra” en Estados unidos

Un swing state es un estado donde no hay un claro favorito y el resultado es impredecible. En Estados Unidos, la victoria en la elección presidencial no depende del voto popular, sino del Colegio Electoral, que otorga un número fijo de votos electores a cada estado, a excepción de Nebraska y Maine, que utilizan un mecanismo de proporcionalidad.

Estos son los siete estados clave en las elecciones 2024 en EE.UU.(Foto AP/David Goldman) David Goldman - AP

Así, las jurisdicciones donde hay una marcada igualdad entre ambos aspirantes presidenciales pueden inclinar la balanza en favor de uno u otro candidato, según US News, especialmente cuando la diferencia de votos en otros estados ya está establecida.

Cuáles son los siete estados clave en estas elecciones 2024 en EE.UU.

En las elecciones de 2024, los siete swing states son Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Estos estados, que en total suman 96 votos electorales, se caracterizan por haber alternado su apoyo entre candidatos demócratas y republicanos en elecciones recientes, lo cual refleja su flexibilidad partidaria y su naturaleza altamente competitiva. Además, esa paridad queda reflejada en las encuestas más recientes.

Debido al sistema de Colegio Electoral, los votos de estos estados son más disputados que otros. Se prevé que estos serán los que definirán el resultado de la elección, por lo que ambos candidatos centran sus recursos y estrategias de campaña en ellos.

Los siete estados bisagra de estas elecciones 2024 en EE.UU.

De hecho, eso fue lo que pasó, por ejemplo, en los comicios de 2000, cuando Florida se convirtió en el centro de atención al decidir el resultado por una diferencia de solo 537 votos, lo que permitió que George W. Bush se impusiera sobre Al Gore y llegara a la Casa Blanca.

Desde entonces, diferentes estados fueron decisivos en las siguientes elecciones. Por ejemplo, Ohio en 2004, que aseguró la victoria de Bush sobre John Kerry. Lo mismo ocurrió con Pensilvania o Georgia en 2020, que permitieron al actual presidente Joe Biden superar a Trump.

Los estados más cruciales para cada candidato

Sin embargo, los estados clave no son igualmente importantes para cada aspirante a la Casa Blanca. Algunos son más grandes y otros se inclinan más hacia uno u otro candidato. Según un modelo predictivo de The Economist, para Harris la máxima prioridad está en Michigan. Sin esta entidad, sus probabilidades de ganar caen de 47% a 7%. En segundo y tercer lugar están Pensilvania y Wisconsin, en donde si no se impone la demócrata, sus chances descienden al 11% y 14% respectivamente.

Por el lado de Trump, el estado más determinante en su estrategia es Pensilvania. Sin él, las chances del empresario caen de 53% a 10%. En segundo y tercer lugar están Carolina del Norte y Wisconsin, en donde si no se impone sus posibilidades se reducen al 12% y 18% respectivamente.