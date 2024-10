¿Quién gana en los estados “bisagra”? Así están las encuestas presidenciales en EE.UU. hoy, lunes 21 de octubre

La paridad de cara a las elecciones 2024 en Estados Unidos entre la candidata demócrata Kamala Harris y su adversario republicano Donald Trump deja un escenario abierto para las elecciones del martes 5 de noviembre. El resultado en los denominados “estados bisagra”, donde la diferencia entre los aspirantes es mínima, podría ser determinante.

Qué son los “estados bisagra”

Este año, en EE.UU. hay siete estados clave: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Se considera que estas jurisdicciones tienen un papel determinante en el resultado de las elecciones presidenciales, por el formato indirecto del sistema electoral estadounidense.

Los siete estados bisagra de estas elecciones 2024 en EE.UU.

Con este mecanismo, quien se impone en cada estado, aunque sea por la más mínima diferencia, se queda con todos los miembros que esa entidad aporta al Colegio Electoral, que es donde luego se define el próximo mandatario de EE.UU. Así, por la enorme paridad en las encuestas entre los candidatos, ambos depositan gran parte de sus esfuerzos de campaña en estos lugares.

El Colegio Electoral posee 538 miembros. Para ganar, un candidato debe obtener 270 representantes. En caso de igualdad, desempata la Cámara de Representantes.

Trump vs. Harris: quién gana en los siete estados clave

Arizona

Según el análisis promedio de las encuestas realizado por FiveThirtyEight, la situación en Arizona —que cuenta con 11 votos electorales— es pareja, con un 48,6% para Trump y un 46,7% para Harris. En recientes encuestas como la de YouGov, la diferencia es de alrededor de tres puntos porcentuales, con 51% para el empresario y 48% para la vicepresidenta. Sin embargo, algunas como la de AtlasIntel anticipan un empate, con 49% para ambos.

Georgia

Una situación similar se da en Georgia, que aporta 16 votos electorales. Los últimos sondeos indican una ligera ventaja a favor del republicano. Ese es el caso de AtlasIntel, que señala dos puntos de distancia (50% contra 48%). También de ActiVote, con un punto y medio (50,7% contra 49,3%).

Los números en los siete estados clave revelan una extrema paridad entre Harris y Trump AtlasIntel

Sin embargo, hay otros informes que revelan números favorables para Harris, como el de TIPP Insights, donde la demócrata cosecha el 49% de los respaldos, frente al 48% de su rival. El promedio de The Hills apunta a una diferencia de 1,1 puntos, con valores del 48,6% para Trump y de 47,5% para Harris.

Michigan

En Michigan, que suma 15 votos electorales, la situación es de extrema paridad. Mientras que ella obtiene en promedio el 47,4% de los apoyos, su adversario reúne el 47,3%, según la recopilación de FiveThirtyEight. Esa igualdad reflejó también una reciente encuesta de RMG Research, patrocinada por Napolitan Institute. Sin embargo, estimó números más altos para ambos (49%).

Algunas, como la de la AtlasIntel, indican una diferencia a favor de Trump, de tres puntos (50% contra 47%). En tanto, otras anticipan un triunfo incluso abultado de parte de Harris, como la de The Bullfinch Group, que proyecta un respaldo del 51% para ella y del 43% para él, lo que significaría una ventaja de ocho puntos.

Nevada

Nevada es otro de los siete estados clave y allí también existe un empate en las expectativas. Según el promedio de The Hills, ambos cuentan con una intención de voto del 47,6%. Los últimos sondeos en esta jurisdicción, que aporta seis votos electorales, evidencian una ajustada contienda en el hogar de la ciudad de Las Vegas. Según la reciente encuesta de AtlasIntel, ambos candidatos mantienen niveles iguales de apoyo, del 48%.

Carolina del Norte

Por su parte, Trump aventaja a Harris por un pequeño margen en Carolina del Norte, donde casi todos los reportes lo posicionan casi un punto arriba, tal como expresa el promedio general de The Hills. Sin embargo, algunos sondeos muestran mayor distancia entre ambos, como los cuatro puntos porcentuales señalados por The Washington Post/George Mason University Schar School of Policy and Government. Este estado lleva unos 16 votos electorales al Colegio Electoral.

Pensilvania

El duelo entre Harris y Trump será también reñido en Pensilvania, que posee 19 votos electorales y donde el promedio de encuestas de FiveThirtyEight da una diferencia de medio punto entre ambos (47,8% para la demócrata y 47,4% para el republicano). Además, la evolución de la intención de voto señala que la tendencia se revirtió en los últimos días, ya que hasta el viernes pasado encabezaba la demócrata, y ahora lo hace el republicano, por escaso margen.

Esto se debe a la publicación de algunas recientes encuestas que anticipan un triunfo de Trump en esa entidad, como la de Trafalgar Group, que estima un 46% para el exmandatario y un 43% para la vicepresidenta. Esa misma distancia de tres puntos fue apuntada por AtlasIntel (50% vs. 47%).

Wisconsin

Por último, el séptimo estado bisagra es Wisconsin, que cuenta con diez votos electorales. Allí, la paridad es también marcada. Algunos de los recientes informes adelantan que la demócrata superará a su rival republicano en entre uno y tres puntos, como el de AtlasIntel, que revela que un 49% de los consultados apoya a Harris y un 48% a Trump, o The Bullfinch Group, que ubica esos porcentajes en 50% y 47% respectivamente. En tanto, otros estudios anticipan una ajustada victoria del exjefe de Estado por un punto, como RMG Research (50% vs. 49%) y Morning Consult (48% vs. 47%).

