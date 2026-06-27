"Queríamos por lo menos un punto", lamenta el panameño Rodríguez

El atacante José Luis "Puma" Rodríguez lamentó este sábado que Panamá se despida del Mundial de 2026, su segunda participación en la mayor cita del fútbol, como el único equipo en no haber sumado puntos ni anotado goles.

Los canaleros, dirigidos por el hispano-danés Thomas Christiansen, cerraron su participación con una derrota 2-0 ante Inglaterra en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, y acabaron en la cola del Grupo L, tras haber caído 1-0 con Ghana y Croacia.

"Me quedo con la manera en que ha competido el equipo. Obviamente no salió como esperábamos. Creo que queríamos por lo menos un punto, anotar goles. No pudimos conseguir eso, pero me siento orgulloso de los compañeros que tengo. Creo que hasta el final fuimos nosotros", afirmó el atacante del Juárez de México en la zona mixta.

Rodríguez, de 28 años, consideró que Panamá ha "crecido bastante" desde su estreno en el Mundial de Rusia 2018, en el que tampoco sumó ningún punto y encajó una goleada 6-1 ante los ingleses.

Y confió en que si vuelven a una Copa del Mundo se verá una selección "distinta".

"De 2018 a este Mundial creo que son dos selecciones muy distintas. Tratamos de no cambiar nuestra idea, siempre fuimos nosotros ante cualquier rival. Cuando vas con un rival como Inglaterra, obviamente te va a quitar la posesión, pero nosotros cada vez que tuvimos la oportunidad, intentamos hacer nuestro juego. Al final no se nos pudo dar", afirmó.

"Y bueno, a la gente de Panamá, agradecerles. Creo que ha sido maravilloso verlos aquí en el estadio, en Toronto también, la manera en que se están disfrutando el Mundial. Queríamos darles esa satisfacción de por lo menos (haber sumado) un punto, de hacer historia. Esta vez no pudo ser así", lamentó.