La noticia de la muerte de Matthew Perry, de 54 años, sorprendió al mundo este sábado por la noche. El reconocido actor por su labor en la serie “Friends” fue encontrado muerto en su casa de Los Ángeles, según el medio especializado TMZ. El año pasado, había publicado su autobiografía “Amigos, amantes y aquello tan terrible”, en la cual narra sus primeros pasos en el alcohol y el mundo de las drogas, las cuales padeció en su pico de fama.

El papel de Chandler Bing fue un antes y un después en la vida de Matthew Perry porque además de ser una de las series más populares de la historia, protagonizó a uno de los personajes más queridos por sus chistes y sus gestos.

La tapa de la autobiografía de Matthew Perry

Junto a Jennifer Aniston, Paul Rudd, Lisa Kudrow y David Schwimmer lograron tener millones de fanáticos alrededor del mundo; sin embargo, la fama significó, también, un momento difícil para Matthew, ya que en varias oportunidades padeció recaídas en su adicción a las drogas y al alcohol.

Todo lo que vivió lo volcó en su libro, el cual fue publicado el 1 de noviembre del 2022 y debido a su gran demanda, se convirtió en best seller en el país norteamericano. Matthew Perry publicó una imagen y agradeció a los miles de fanáticos que habían comprado un ejemplar de su autobiografía.

“¡Guau, un sueño hecho realidad! Muchas gracias a todos por hacer Friends Lovers Book #1 en la lista de bestsellers del New York Times. Me siento agradecido y honrado por todo el amor que me han dado a mis memorias y estoy feliz de escuchar mis palabras resonadas con ustedes”, escribió el actor el año pasado.

Las revelaciones de Matthew Perry en su autobiografía

En su autobiografía, el actor se refirió a varias etapas de su vida, desde su juventud hasta su estrellato. Desde que probó el alcohol por primera vez a los 14 años, a gastar millones de dólares en centros de rehabilitación. Además, allí habló de lo bueno que fue el estallido de “Friends”, pero a su vez, los problemas que eso le trajo.

No obstante, lo más oscuro de su historia fue cuando estuvo a punto de morir a los 49 años, cuando su colon estalló por el consumo excesivo de opioides. El mismo le generó dos semanas en estado de coma y cinco meses dentro de un hospital.

En uno de los pasajes del libro, Matthew manifestó: “Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte”.

También se refirió a las extensas jornadas de grabación en “Friends”. “Durante los años que trabajé en la serie sufrí unos cambios de peso que abarcaron desde los 58 a los 102 kilos. Si prestas atención a mi aspecto de una temporada a otra, puedes seguir la trayectoria de mi adicción: si gano peso, es por el alcohol; si estoy delgado, es por las pastillas. Y si llevo perilla, es porque estoy tomando muchísimas”, indicó.

Su rol como uno de los personajes más graciosos, al interpretar a Chandler Bing, también tuvo efectos contraproducentes en su vida. “Cuando el público que asistía a los rodajes en directo no se reía, me quería morir. Y aquello no era sano. Ya lo sé. Pero si decía una frase y no se reían, me ponía a sudar y me daban convulsiones. Si no lograba arrancar las carcajadas que esperaba, me volvía loco. Y me sentí así todas y cada una de las noches”, sentenció.