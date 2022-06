Quién es el empresario tecnológico con el que Camila Cabello estuvo de paseo en Los Ángeles

Camila Cabello no ha dejado de estar en el ojo público. Desde imágenes de ella de absoluto descanso en la playa, hasta el fruto del éxito de su último sencillo “Bam Bam”, todo indicaría que atraviesa un buen momento. Sin embargo, sus seguidores desconocen si también es así en asuntos del corazón. Tal parece que podría existir un nuevo amor en la vida de la cantante.

Tras anunciar su separación con Shawn Mendes, varios de sus fans terminaron con el corazón roto y desde entonces no se la ha conocido a otra pareja, hasta ahora, ya que surgieron rumores de un posible romance luego de que la cantante fue captada mientras daba un paseo con un hombre misterioso.

Camila Cabello disfrutó de unos días de relax en la playa Backgrid/The Grosby Group

La ruptura fue pública por Instagram. En noviembre de 2021, las estrellas revelaron en una declaración conjunta la noticia. “Hola. chicos. Hemos decidido terminar nuestra relación de pareja, pero nuestro amor mutuo como humanos es más fuerte que nunca”, decían sus publicaciones.

Meses después de aquel anuncio, podría ser que la cubano-estadounidense haya encontrado un nuevo amor. Recientemente, Camila fue vista con Austin Kevitch, director de la aplicación de citas Lox Club. Aunque podría pensarse que en ese entorno ocurrió el flechazo, esa no es una forma de conocerse entre famosos. El nexo fue Nicholas Galitzine, co-protagonista de la cantante en Cenicienta, la última película que hizo para plataforma de Amazon Prime Video.

Camila Cabello fue captada con un Austin Kevitch mientras daban un paseo en Los Ángeles @camilacabello_1523/Instagram

En la fotografías que se hicieron virales a través de una cuenta de Instagram de fanáticos de la cantante, se los pudo ver pasear con una actitud relajada mientras compartían risas y con looks para caminar cómodos en las calles de Los Ángeles. En los comentarios algunos incluso lo compararon con el intérprete de “Señorita”. Hasta el momento se desconoce si las nuevas imágenes revelarían solo una amistad o un nuevo amor.

Aunque Cabello y Mendes se separaron, mantienen una buena amistad, y después de la ruptura los han visto mientras pasean juntos. “Amo a Shawn y siento que literalmente no hay nada más que amor por él. Finalmente, estoy en un lugar donde siento que he tenido experiencias. Estoy en terapia y he trabajado mucho. Mi enfoque realmente ha cambiado mucho”, manifestó Camila en una entrevista cuando se conoció la ruptura.

Nuevo look, nueva etapa

Dicen que un buen cambio de look ayuda a cerrar ciclos, abrirlos o a celebrarlos. En las últimas horas, Camila Cabello se deshizo de su melena oscura y se pintó el cabello en tonos rubios.

Camila Cabello muestra su cambio en Instagram camila_cabello/Instagram

Fue a través de su cuenta de Instagram que la cantante de 25 años modeló frente al espejo con su nueva imagen, en la que sobresale su pelo largo con ondas de color castaño.

Además, para acompañar sus fotos, escribió en español la palabra “miel”. Camila siempre opta por los atuendos más relajados, pero, como lo ha demostrado, no tiene miedo de tomar algunos riesgos. Parece que se prepara para cosechar todos los éxitos de su trabajo y, quien sabe, tal vez pronto de la noticia de un nuevo amor.