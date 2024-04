Quién es “Fofo” Márquez, el influencer acusado de intento de femicidio en México

Escuchar

Basta con escuchar unos segundos a Rodolfo “Fofo” Márquez (Ciudad de México, 26 años) para dudar si lo que cuenta es realidad o ficción. Dice, por ejemplo, que es amigo de “algunos” hijos del empresario Carlos Slim, que los productos de la compañía de su padre —quien falleció en 2022— los consume el 90% de la población en el país o que le dio una propina de 10.000 pesos mexicanos (alrededor de 600 dólares) a un repartidor de pizza como un acto de humildad. Se autonombra “niño millonario”, afirma que tuvo un tiburón blanco en la pecera de su habitación y que se dedica a crear contenido como pasatiempo.

La detención de Rodolfo "Fofo" Márquez

“Ahorro lo que voy ganando de redes, pero es muy poquito. No sale para mi vida”, afirmaba en una entrevista de YouTube publicada en agosto de 2022. En cambio, aseguraba, la mayor parte de sus gastos se solventaban con la extensión de la tarjeta bancaria de su papá. Fofo Márquez estudió hasta la preparatoria, según algunos sitios web. Después de que sus padres lo reprendieron por producir contenido “vacío” y le pidieron mostrar algún talento, decidió convertirse en DJ, aunque a juzgar por los videos subsecuentes a su relanzamiento, en noviembre de 2021, esa faceta de su trayectoria se desvaneció.

“Las mujeres se enamoran de mi estilo de vida”

Márquez tiene una idea machista y utilitaria de las mujeres. Cuando el entrevistador e influencer Jonathan Jovan Best Sámano, conocido como Gusgri, le preguntó sobre sus parejas, Fofo respondió: “Tengo la oficial de Tijuana, la oficial de Guadalajara, o simplemente la que agarro cuando estoy borracho. He tenido a la mujer que he querido, pero no las he tenido como novias. He tenido a novias de artistas. Las mujeres no se enamoran de mí, se enamoran del estilo de vida que les puedo aportar. Si fusionas el verbo, el dinero y la fama, ya la hiciste. A la que quieras, literal”.

La Fiscalía del estado de México informó a través de sus redes sociales la detención de Rodolfo "Fofo" Márquez X/@FiscaliaEdomex

En esa conversación también relató un suceso que fue causa de polémica con Karely Ruiz, una conocida modelo y creadora de contenido de Monterrey (Nuevo León), con quien acudió a un bar. Detalló que pidió una botella de champagne Moet para Karely, y que ella le dio un beso, pero enseguida se fue con otro hombre que estaba en el lugar, por lo que Márquez decidió solo pagar la botella y no la cuenta completa. “Me di cuenta de que no iba a pasar. Dije: ‘yo no le voy a patrocinar el licor a un tipo para que se coj... a la vieja en la que estoy invirtiendo. No soy tonto’”, le explicó a Gusgri.

La detención

Esas ideas llevadas a un suceso de vehículos en una avenida de Naucalpan (estado de México) se convirtieron en una reacción violenta de Rodolfo Márquez, por la que hoy está en la cárcel. El pasado 22 de febrero, la conductora de una camioneta que se estacionaba al exterior de una plaza comercial le pegó al espejo retrovisor de la camioneta marca Audi de Fofo. La mujer, de 52 años —de acuerdo con medios—, dialogó con la conductora del otro vehículo, una joven que viajaba con el influencer. Le dijo que llamaría a su aseguradora y caminó a su auto para sacar los documentos del seguro. Cuando estaba cerca de la puerta del asiento del conductor fue interceptada por Márquez, quien la golpeó en el rostro, la derribó y la pateó con saña.

La víctima quedó ensangrentada de la cara. El agresor amagó con pelearse con otras personas que se acercaron para rescatar a la víctima y lograron que cesaran los golpes. Enseguida corrió para subirse a su camioneta, que ya estaba en marcha, y huyó. El incidente fue captado en video y difundido en las redes sociales y la víctima dio su testimonio aun con la sangre en el rostro. El pasado 4 de abril, Fofo Márquez fue detenido por una orden de aprehensión en su contra, acusado de feminicidio en grado de tentativa, e ingresado al Centro Penitenciario y Reinserción Social de Tlalnepantla, en la misma entidad.

Parte del comunicado de prensa de la Fiscalía del estado de México X/@FiscaliaEdomex

El miércoles 10 de abril, las autoridades determinaron vincularlo a proceso después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aportó los elementos de prueba suficientes. “Acreditó que practicaba boxeo recreativo y que los golpes que propinó a la víctima causaron que esta cayera en la cinta asfáltica al momento de que circulaban vehículos, lo que además la puso en riesgo de ser atropellada”, señaló la dependencia en un comunicado. El creador de contenido seguirá en la cárcel y podría enfrentar una pena que va de los 13 a los 46 años y una multa de 3332 días de salario mínimo, por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

“Ser influencer es una responsabilidad”

Fofo Márquez tiene 3,9 millones de seguidores en Instagram; 1,3 millones en una cuenta de TikTok —donde los últimos videos son de 2021—, y otra con 143.000 seguidores con videos recientes. Su contenido muestra una vida ostentosa, entre personajes famosos y vehículos de lujo. Algunos de sus videos en su cuenta de YouTube, en la que tiene 175 mil seguidores, tienen títulos como: “Vida loca”, “Compras exóticas”, “Nueva mansión”, “Mi pelea”, “Gira Mirreynal” o “Rich Kids”. Este último es sobre otra de las polémicas que ha protagonizado, por bloquear un puente vehicular en Guadalajara (Jalisco). “Vamos a cerrar un puente. Por prepotencia, porque soy Fofo Márquez”, dice en la introducción del video.

Este bloqueo motivó a otras personas a hacer sus propios bloqueos y a partir de entonces, asegura Márquez en la entrevista con Gusgri, se hizo consciente del impacto de su contenido. “Ser influencer es una responsabilidad. Yo lo hice porque lo había hecho [Alfredo] Valenzuela —un influencer de Guadalajara—, pero después los motociclistas y la demás gente lo hizo porque era yo. Entonces, si yo no ponía un freno a eso, sería una irresponsabilidad de mi parte por los números que manejo”. Por ahora, esa responsabilidad ha quedado en entredicho.

