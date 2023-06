Quién es Francis Suárez, el alcalde de Miami hispano que competirá con DeSantis y Trump

escuchar

Francis Suárez, el alcalde de Miami, presentó el miércoles los documentos para sumarse a la contienda por la candidatura republicana para las elecciones de Estados Unidos en 2024. De esta manera, se enfrentará con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, así como con el expresidente Donald Trump y otros políticos de alto nivel que anunciaron previamente su entrada formal a la carrera.

Suárez, quien es cubano-estadounidense, cumple su segundo mandato como alcalde en la Ciudad del Sol, también fue hasta hace poco el presidente de la Conferencia bipartidista de alcaldes de EE.UU. Con la presentación de documentos se volvió el primer aspirante hispano que busca la nominación en esta contienda. Sin embargo, dos residentes de Florida, Trump y DeSantis, parecen posicionarse en la delantera. Una encuesta hecha por CBS y YouGov el pasado fin de semana, después de conocerse la segunda imputación del exmandatario y la primera en la que un expresidente se enfrenta a un delito federal, siete en su caso, mostró que, aun así, 61% de los votantes republicanos elegirían a Trump, mientras que a su rival más directo, DeSantis, lo seleccionarían 23%.

Ese es el clima electoral en el que Suárez ingresa, uno en el que él mismo reconoce lo complejo. En un tuit de este jueves escribió: “Mi padre me enseñó que puedes elegir tus batallas y yo elijo la más grande de mi vida. Me postulo para presidente”. Previo a su discurso en la Biblioteca Reagan en Simi Valley, California, programado para esta noche, se sinceró con ABC News: “Creo que tengo un mensaje diferente”, dijo al afirmar que había “implementado el cambio generacional”. Asimismo, insistió en que no se postulaba contra Trump, sino “contra los Estados Unidos de Joe Biden”.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, anuncia su candidatura @FrancisSuarez

Según rememora CNN, Suárez compartió para CBS News el mes pasado que decidir sobre una candidatura presidencial fue “un examen de conciencia”. Sobre su falta de exposición a nivel nacional, sumó: “Soy alguien que necesita ser más conocido en este país”.

Este ingreso tardío a la contienda, que también incluye al exvicepresidente Mike Pence; la exembajadora de las Naciones Unidas, Nikki Haley; el senador de Carolina del Sur, Tim Scott; el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum; el exgobernador de Arkansas, Asa Hutchinson; así como el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, podría afectar sus posibilidades de ser parte del primer debate republicano, programado para el 23 de agosto.

¿Qué ha hecho Francis Suárez?

Antes de convertirse por primera vez en alcalde de Miami, en 2017, Suárez fue comisionado de la ciudad por ocho años. Además, su legado es familiar, dado que su padre, Xavier Suárez, fue el primer alcalde nacido en Cuba de la metrópoli. No obstante, su última victoria, en 1997, fue anulada tras una investigación por fraude electoral.

Entre las posturas más llamativas que ha tomado Suárez están las relacionadas con el sector tecnológico, promocionando las criptomonedas o la inteligencia artificial. Incluso invitó a Elon Musk a trasladar la sede de Twitter a Miami, para convertirla en el nuevo Silicon Valley.

Francis Suárez entra a una contienda con desventaja en las encuestas @francissuarez

Suárez vs. DeSantis: sus posturas opuestas y en las que coinciden

El gobernador de Florida y Suárez se han enfrentado en varias ocasiones. El alcalde lo ha criticado por su gestión de la pandemia del covid y por su disputa con Disney. No obstante, es partidario de su ley conocida por los críticos como No digas gay, que prohíbe los temas de orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

Francis Suárez enfrenta una investigación del FBI @francissuarez

Suárez, investigado por el FBI

Suárez es poco conocido fuera de su estado y también enfrenta acusaciones emergentes de tráfico de influencias en nombre de una empresa de desarrollo inmobiliario. Recientemente, el alcalde se volvió objeto de críticas cuando una investigación del Miami Herald reveló que había recibido al menos 80.000 dólares para consultar para el promotor, Location Ventures, y luego que este le había dado US$170 mil “para ayudar a cortar a través de la burocracia y asegurar los permisos críticos”. Según el medio citado, el FBI investiga la contratación de Suárez por parte del promotor.

