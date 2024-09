Quién es Lester Martínez, el boxeador guatemalteco que triunfa en Estados Unidos y nadie puede vencer

El boxeo guatemalteco vivió el pasado 23 de febrero un hito histórico gracias a la destacada actuación de Lester Martínez, quien conquistó el campeonato Latino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (WBC, por sus siglas en inglés). Meses después, en Estados Unidos, venció al ecuatoriano Carlos Góngora y llevó su récord personal a 18 triunfos (15 por nocaut) y ninguna derrota ni empates en su haber.

Lester Martínez cuenta con un récrod de 18 victorias en igual cantidad de peleas; está en la categoría supermediana y rompió un par de rachas históricas para su país User - www.instagram.com/lesternormandy

Vive en Estados Unidos, pero pelea por Guatemala: quién es Lester Martínez

Nacido el 17 de octubre de 1995 en Melchor de Mencos, Guatemala, Lester Normandy Martínez Tut se consolidó como uno de los boxeadores más prometedores de Guatemala y se destaca en el ámbito internacional por sus logros recientes. Se mantiene invicto y ostenta un impresionante récord de 18 victorias, de las cuales 15 fueron por nocaut, y ninguna derrota ni empate.

Desde el comienzo, su carrera estuvo marcada por el éxito. Sin ir más lejos, en 2018 consiguió una medalla dorada en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, un triunfo que rompió una sequía de preseas para Guatemala en esta disciplina. Antes de esto, el país había estado más de 50 años sin conseguir un título.

El 23 de febrero de este año, en el Parque de la Industria, Guatemala, Martínez logró un nuevo hito al coronarse campeón Latino supermediano del WBC, tras noquear en el segundo asalto al colombiano Rubén Angulo. “La noche de Guatemala fue muy importante, no solamente porque se consiguió un nuevo título, sino también porque pude sentir de cerca el aliento de mi pueblo, de mi gente”, comentó el boxeador al medio ESPN.

Aunque actualmente vive en Estados Unidos, no olvida sus raíces y su mente está puesta en representar a su tierra. “Estoy en Omaha, Nebraska, pero tengo el corazón en mi país, por eso me emocioné mucho esa noche de triunfo. Confieso que me superó estar cerca de mi gente”, señaló.

Martínez tuvo la oportunidad de entrenar con grandes figuras del boxeo, lo que influyó en su desarrollo como atleta. Entre sus ídolos, mencionó a Mike Tyson, Julio César Chávez, Terence Crawford y Juan Manuel Márquez. A este último pudo conocerlo luego de su pelea en Guatemala, ya que formó parte del plantel de especialistas que televisaron la velada. “Lo de Juan Manuel Márquez fue algo extraordinario para mí, porque yo estaba peleando sin saber que él transmitía... fue tanta la emoción que empecé a desconcentrarme”, recordó.

Lester Martínez conoció a uno de sus ídolos, Juan Manuel Márquez, el día que consiguió el título del Consejo Mundial del Boxeo User - www.instagram.com/lesternormandy

Desde su debut profesional el 6 de abril de 2019, cuando se enfrentó al veterano Ricardo Mayorga, Martínez sumó reconocimientos y respeto en el mundo del boxeo. Esa primera pelea fue un paso crucial en su trayectoria y terminó con un triunfo por nocaut técnico en el segundo asalto. “Esa fecha jamás la olvidaré”, afirmó.

La carrera de Lester Martínez continúa en ascenso. Su última victoria fue el pasado 28 de junio, en el Entertainment and Sports Arena, de Washington, D.C., frente al ecuatoriano Carlos Góngora. De esta manera, alcanzó un invicto de 18 triunfos en igual cantidad de peleas. “Todo empezó con un sueño y poco a poco se ha empezado a sentir más y más real”, comentó en una publicación de Instagram. “Gracias a todos los que me acompañaron desde un principio, a los que se han sumado y a los que se van a sumar. Cada vez que subo al ring, subimos todos y cada vez que dicen mi nombre, únicamente escucho: Guatemala”, agregó.

