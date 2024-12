Quién es Natasha Owens, la cantante texana que le dedicó una canción a Milei

La cena de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) Argentina -un foro que reúne a representantes internacionales de derecha- contó con un show especial dedicado al presidente Javier Milei, presente en el evento que se realizó este miércoles en el Hotel Hilton del barrio de Puerto Madero. Allí, frente a figuras internacionales afines a las ideas libertarias, la cantante cristiana estadounidense Natasha Owens interpretó una nueva versión de la canción “Trump won”, que se había popularizado como apoyo durante la campaña presidencial de Donald Trump, en la que hizo un pequeño cambio para homenajear al mandatario argentino: “Milei won and you know it” (en español, “Milei ganó y lo sabés”) , recitó.

Este no fue el único cambio a la letra. En otro momento cantó: “Está comenzando una fiesta en toda la Argentina. Todo porque optó por la libertad. La libertad está en camino. Es tiempo de celebrar”. Finalmente, cerró con el principal eslogan del Presidente, “Viva la libertad, carajo” y fue ovacionada por el público, entre los que se encontraban Matt Schlapp (presidente de CPAC Estados Unidos), Eduardo Bolsonaro, Barry Bennett y Lara Trump, presentadora de televisión y nuera del futuro mandatario estadounidense.

El hit de la cantante de 48 años, que fue lanzado en el marco de la previa a las elecciones del 5 de noviembre, ya superó los 362 mil escuchas en Spotify. Tras los resultados, en los que Trump obtuvo la victoria sobre la candidata demócrata Kamala Harris con más de 76 millones de votos, Owens lanzó “The Chosen One”, una canción en la que atribuyó el triunfo electoral a una “intervención divina”. “No hay forma de detener lo que el Señor comenzó”, dice la letra.

En sus redes se muestra abiertamente republicana y postea numerosos contenidos en apoyo al ahora presidente electo Donald Trump. Durante la campaña, instó a sus seguidores a que se acerquen a votar y participó de varios actos a favor del magnate empresario.

La cantante participó en muchos actos a favor de Trump cuando aún era candidato. Instagram: @natashaowens

Según contó en sus propias redes, la artista texana comenzó su carrera a partir de un trágico hecho que marcó su vida: en 2010, su padre murió producto de un disparo involuntario auto infligido en el pecho mientras limpiaba una de sus armas de fuego. A partir de allí, tres años después lanzó su primer álbum de estudio, I Made it Through.

La letra completa de la canción de Owens

Trump ganó y tú lo sabes

Trump ganó y tú lo sabes

Las noticias falsas nunca lo mostrarán

Porque es verdad Trump ganó y tú lo sabes

Tenemos gente muerta votando en Dropboxes y Dominion

Y los hechos son hechos, no es solo mi opinión

Los demócratas saben robar

Vamos, hombre, este es el trato

Trump ganó y tú lo sabes

Trump ganó y tú lo sabes

Las noticias falsas nunca lo mostrarán

Porque es verdad Trump ganó y tú lo sabes

Mientras Biden se esconde en el sótano parloteando en Zoom

Los patriotas llenan estadios, no círculos en una habitación vacía Twitter y el FBI un día no lo negarán

Trump ganó y tú lo sabes

Trump ganó y tú lo sabes

Las noticias falsas nunca lo mostrarán

Porque es verdad Trump ganó y tú lo sabes

Lo que pasa con la verdad es que el tiempo siempre lo dirá

Apuesto a que tomó Nueva York y también se llevó California

Ya terminó dos veces antes

Y va a ganar de nuevo por tercera vez en 2024

Trump ganó y lo sabes Trump ganó y lo sabes Fox News ni siquiera lo mostrará, es verdad

Trump ganó y lo sabes Trump ganó y lo sabes

Si hay una línea, la van a seguir, es verdad Trump ganó y lo sabes Lo sé, lo sabes, lo sabemos, lo saben

Todo el mundo sabe que Trump ganó

Lo sé, lo sabes, lo sabemos, lo saben

Todo el mundo sabe que Trump ganó (sí, es verdad)

Lo sé, lo sabes, lo sabemos, lo saben

Todo el mundo sabe que Trump ganó.

LA NACION