Wendy Guevara se convirtió en la ganadora del reality La casa de los famosos, producido por TelevisaUnivisión y creado por Jhon de Mol, que se volvió un éxito total. La influencer nacida en León, Guanajuato, México, se antepuso a otros nombres más conocidos como Sergio Mayer o Poncho de Nigris, que también gozan de la aceptación del público.

¿Cuánto ganó Wendy en La Casa de los famosos México?

Wendy Guevara se llevó a casa un premio de 4 millones de pesos mexicanos. Es decir, 233.382 dólares y se coronó como la personalidad más querida entre millones de televidentes, quienes aplaudieron su sentido del humor y su sinceridad frente a las cámaras. Su triunfo fue tan importante que escaló a otras esferas de la vida social y del espectáculo. Personajes como el diseñador mexicano Benito Santos y el director de cine Manolo Caro le dedicaron palabras de cariño y agradecimiento por visibilizar a la comunidad LGBT+.

Wendy Guevara @lacasafamososmx/Instagram

La popularidad de Wendy Guevara

El salto a la fama de la influencer trans más poderosa del momento ocurrió en 2017, cuando Wendy y su amiga, Paola Suárez, compartieron un video para pedir ayuda porque se habían perdido en un cerro. Desde entonces, la dupla es conocida como “Las Perdidas”. El clip se hizo tan popular que fue premiado en una entrega de los MTV MIAW. A raíz de este clip, su crecimiento se volvió imparable.

Wendy Guvera en 'Las Perdidas'

No obstante, la infancia de Wendy Guevara no fue fácil. Nació el 12 de agosto de 1993 en la ciudad de León, perteneciente al estado de Guanajuato, en México, en una familia disfuncional. De acuerdo con sus revelaciones a la revista TV Notas, cuando era niño fue víctima de abuso sexual.

Wendy Guevara pasó su cumpleaños en La Casa de los Famosos México @soywendyguevaraoficial / Instagram

“Tengo dos hermanos y dos hermanas, en medio quedo yo. Crecí con un poquito de violencia porque mi papá (Francisco Guevara) era alcohólico y drogadicto y golpeaba a mi mamá (Fabiola Vázquez)”, contó a la revista. Asimismo, contó cómo fue un fuerte accidente del que logró sobrevivir: “Cuando iba en el kínder, mi hermana mayor me estaba cuidando y yo lloraba porque no me dejaba salir, y entonces me dice: ‘Salte, pues’, y que me atropellan afuera de mi casa”. Este incidente lo dejó en el hospital durante varios meses debido a las múltiples fracturas.

El nombre de nacimiento de Wendy Guevara

Durante su estancia en La Casa de los Famosos, Wendy Guevara dio a conocer su nombre de nacimiento: Luis Carmen Guevara Venegas. Lo cambió a ‘Wendy’ por un personaje de Angélica Vale. “Es que había una novela, Amigas y rivales, que me encantaba, y Angélica Vale hacía un personaje que se llamaba ‘Wendy Nayeli’ y era la sirvienta. Yo le hacía el aseo a una amiga, que ya murió, en una estética y (...) me decía: ‘Wendy Nayeli’, y por eso se me quedó ‘Wendy’”.

Wendy Guevara no pudo creer haber ganado La casa de los famosos México @lacasafamososmx/Instagram

¿Quién es el novio de Wendy Guevara?

Guevara contó que, actualmente, tiene una buena relación con su padre, quien finalmente aceptó su cambio y ahora la apoya en su carrera como celebridad de internet. En el ámbito romántico, la influencer ha sido relacionada con el venezolano Marlon Colmenares, quien es modelo en OnlyFans, pero hasta el momento ninguno de los dos hizo oficial su supuesta relación y ambos sostuvieron que son amigos.