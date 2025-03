Qué dicen las encuestas en Arizona sobre el favorito a destronar a Katie Hobbs en la gobernación

En Arizona, el panorama político para las elecciones a gobernador de 2026 comienza a tomar forma, pero con más incertidumbre que certezas. Según un reciente informe de Noble Predictive Insights (NPI), los votantes republicanos aún no tienen un candidato claro que destaque de cara a los comicios primarios para desafiar a la actual mandataria demócrata, Katie Hobbs. Con casi la mitad de los electores indecisos, la carrera se presenta abierta y competitiva, con varios nombres que buscan consolidarse como la opción favorita del Partido Republicano.

Un panorama republicano fragmentado y sin favoritos claros

La encuesta AZPOP, realizada entre el 11 y el 13 de febrero de 2025, revela que los votantes republicanos están divididos en sus preferencias. Andy Biggs y Charlie Kirk lideran con un 14% de apoyo cada uno, seguidos por Karrin Taylor Robson, quien obtiene un 11%.

La encuesta de Noble Predictive Insights (NPI) muestra que casi la mitad de los votantes republicanos aún no decidieron su candidato para la gobernación en 2026 noblepredictiveinsights.com

Otros posibles candidatos se ubican en un terreno más modesto:

Andy Biggs : 14%

: 14% Charlie Kirk : 14%

: 14% Karrin Taylor Robson : 11%

: 11% Jack McCain: 8%

8% Kimberly Yee: 5%

5% Jake Hoffman: 1%

Sin embargo, casi la mitad de los electores aún no decidió su voto, lo que refleja una carrera en la que el reconocimiento de nombre y la capacidad de conectarse con los ciudadanos serán clave.

David Byler, jefe de investigación de NPI, señaló: “Los republicanos de Arizona todavía están conociendo a sus posibles candidatos, lo que se refleja en el alto número de indecisos. No sabemos quién será un ‘votante probable’ porque no sabemos exactamente quién competirá ni cómo será el clima político en ese momento”.

La importancia del apoyo de Donald Trump a un candidato de Arizona

Uno de los factores que más influirá en la primaria republicana es la figura de Donald Trump. El 71% de los encuestados afirmó que sería más propenso a apoyar a un candidato respaldado por el presidente de Estados Unidos, mientras que un 41% dijo que sería “mucho más probable” que lo hiciera.

El 71% de los republicanos de Arizona afirmó que es más probable que apoyen a un candidato respaldado por Donald Trump noblepredictiveinsights.com

En este contexto, Karrin Taylor Robson, quien cuenta con el apoyo verbal del neoyorquino, podría beneficiarse significativamente si Trump reitera su apoyo.

Mike Noble, fundador y CEO de NPI, destacó: “Este es el partido de Donald Trump. Los votantes quieren un aliado leal a él y eso se refleja en los datos. La seguridad fronteriza, una de las prioridades de Trump, es también la principal preocupación de los votantes republicanos”.

Las cualidades que buscan los votantes republicanos de Arizona en un candidato a gobernador

La encuesta también indagó en las cualidades que los votantes republicanos priorizan en un candidato a gobernador. Entre las más destacadas se encuentran:

Fortalecimiento de la seguridad fronteriza : 66% de los encuestados lo consideraron una prioridad.

: 66% de los encuestados lo consideraron una prioridad. Lealtad a Donald Trump : 53% lo señalaron como un factor clave.

: 53% lo señalaron como un factor clave. Reducción de impuestos y gasto público : 53% lo mencionaron como importante.

: 53% lo mencionaron como importante. Capacidad para resolver problemas locales: 50% lo valoraron como esencial.

Cuando se les pidió que eligieran una sola cualidad definitoria, el 27% optó por la lealtad a Trump, seguido por la seguridad fronteriza (19%) y la capacidad de ganar las elecciones (10%).

La batalla contra Katie Hobbs: una carrera ajustada

En cuanto a la posible contienda general contra la gobernadora Katie Hobbs, los resultados sugieren una competencia reñida. Aunque ningún candidato republicano tiene una ventaja clara, Jack McCain y Andy Biggs aparecen como los más competitivos en los sondeos hipotéticos.

El 66% de los votantes republicanos considera que la seguridad fronteriza es el tema más importante en la elección a gobernador noblepredictiveinsights.com

Sin embargo, los demócratas muestran una mayor cohesión en su apoyo a Hobbs, con al menos el 80% de los votantes de su partido que la respaldan en cada escenario. En cambio, los republicanos tienen un margen de crecimiento, ya que alrededor del 70% de sus votantes apoyan a sus candidatos, mientras que una porción significativa permanece indecisa.

“A pesar de ser una incumbente, la gobernadora Hobbs no está en una posición segura. Con varios candidatos republicanos que ya están cerca en las encuestas, los datos sugieren que esta será una carrera cerrada desde el principio hasta el final”, afirmó Noble.

Por su parte, Byler concluyó: “Es demasiado pronto para saber quién ganará. Los votantes aún no conocen a los candidatos”. No obstante, consideró que, a pesar de que los republicanos no saben a quién elegirán, “sí saben qué tipo de candidato están buscando”.