La temporada 32 del reality Dancing With the Stars culminó con una noche emocionante, donde Xochitl Gomez y Val Chmerkovskiy se llevaron a casa el codiciado trofeo, conocido como Len Goodman Mirrorball. La gala final empezó con una espectacular apertura en la que participaron todas las parejas de la temporada, incluyendo a las estrellas previamente eliminadas como la influencer Lele Pons (y sobrina de Chayanne), Barry Williams, Mauricio Umansky, Harry Jowsky y Mira Sorvino, quienes se unieron a los cinco finalistas para bailar al ritmo de “Young Hearts Run Free”, de Candi Staton; seguida de una festiva interpretación de “Santa Claus Is Comin’ To Town”, de Mariah Carey.

Los ganadores de la temporada anterior, la tiktoker Charli D’Amelio y Mark Ballas, tuvieron una aparición especial para interpretar “Give It to Me Baby”, clásico de Rick James. En una noche llena de baile, cada pareja tuvo dos oportunidades de redimirse con originales rutinas y de impresionar con un estilo libre, aunque la sonrisa de la actriz Xochitl Gomez, de ascendencia mexicana por su padre, se mantuvo durante toda su aparición.

La final de Dancing With the Stars 32

Xochitl Gómez y Val Chmerkovskiy, los rotundos ganadores de la noche, alcanzaron 90 puntos de calificación después de la ronda de baile de redención, en la que obtuvieron 30 puntos por su baile de foxtrot con el tema “Unconditionally”, de Katy Perry. Los jueces, Derek Hough, Carrie Ann Inaba y Bruno Tonioli, les dieron cada uno 10 de calificación. Su segundo baile, que también alcanzó la calificación perfecta, fue de estilo libre con “Qué Calor”, por District 78 Score. En medio de la emoción, Derek aplaudió a Xochitl y a Val por su conexión en todos sus bailes durante la temporada y Carrie Ann reconoció su amor y valor por ser una digna representante de su cultura hispana.

Ganadores de Dancing With the Stars

En Dancing with the Stars edición 32, el quinto puesto fue para la actriz Alyson Hannigan y su compañero de baile, el profesional Sasha Farber. El cuarto lugar lo ocuparon Charity Lawson, conocida por su participación en The Bachelorette, y el bailarín Artem Chigvintsev. La tercera posición fue para Ariana Madix, del programa Vanderpump Rules, junto a Pasha Pashkov; mientras que el cantante Jason Mraz y Daniella Karagach se ubicaron en el destacado segundo lugar.

Jason Mraz y su pareja de baile, Daniella Karagach, quedaron en segundo lugar en Dancing with the stars

Así quedaron las puntuaciones finales de Dancing With the Stars.

Xochitl y Val - 120 de 120

Charity y Artem - 118 de 120

Ariana y Pasha - 117 de 120

Jason y Daniella - 117 de 120

Alyson y Sasha - 104 de 120

El programa, esta vez conducido por Alfonso Ribeiro y Julianne Hough, pone frente a frente a celebridades con bailarines profesionales que dan lo mejor de sí en varias temáticas y ritmos, en competencias evaluadas por un jurado de expertos. En la noche de la final, Hough y Ribeiro también se sumaron a la lista de talentos e interpretaron una canción navideña y una rutina de baile que contó con la presencia de los profesionales Witney Carson , Helio Castroneves, Rashad Jennings, Emma Slater y Hannah Brown.

