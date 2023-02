Quiénes pueden solicitar el ESTA para entrar a Estados Unidos

escuchar

Viajar a Estados Unidos no es tan complejo para todos. Si bien es necesario un documento que le permita a aquellos que no son ciudadanos ingresar al territorio, no es obligatorio que todos soliciten un visado. Existe un programa que exime a cierto grupo de personas a realizar esta gestión, llamado Visa Waiver Program, el cual consiste en una autorización. Esta diligencia se conoce popularmente como ESTA, en referencia al medio por el cual se realiza (Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje).

Bajo esta norma, los ciudadanos de 40 naciones pueden aplicar para ingresar a través de este sistema, que también es llamado Programa de Exención de Visa. Por ejemplo, los países que forman parte de la Unión Europea pueden gestionar su entrada por medio de esta modalidad.

La autorización tiene una duración de dos años, período durante el cual los viajeros podrán entrar por hasta 90 días continuos sin límite de cantidad de ingresos. Es importante destacar que una vez transcurrido ese plazo, no es necesario que la persona regrese a su país de origen para volver a entrar; podrá dejar suelo estadounidense y trasladarse a otra nación, si lo desea.

A continuación, los requerimientos a tener en cuenta para el trámite de la exención de visa:

Verificar cuáles son los países que forman parte del programa. De las naciones de América Latina, solo Chile está incluido en este listado . Los demás, se señalan en el siguiente orden: Alemania, Andorra, Australia , Austria, Bélgica, Brunéi, Croacia, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, España , Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Islandia, Italia , Japón, Corea, Latvia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal , Reino Unido, San Marino, Singapur, Suecia, Suiza y Taiwán.

Contar con un pasaporte electrónico o e-Passport para participar en el Visa Waiver Program. Este tipo de documento se caracteriza por tener un chip incluido.

Completar en línea el formulario del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes , conocido como ESTA. El gobierno estadounidense determina al recibir la solicitud si una persona es elegible para el beneficio.

Desde el 26 de mayo de 2022, Estados Unidos estableció un costo de 21 dólares para el permiso, con impuestos incluidos.

El pago del ESTA se realiza con tarjeta de crédito directamente en el sitio web donde se tramita y es obligatorio para luego presentar el expediente a la administración norteamericana. La solicitud solo inicia una vez que se hace el pago.

Una vez completado el formulario, se recibe un número de solicitud ESTA, por medio del cual se puede verificar el estado del trámite.

Visas temporales para no inmigrantes

Si una persona no puede hacer el trámite a través del ESTA, entonces deberá recurrir a los procedimientos tradicionales para ingresar al país, como son la visa por turismo o negocios, la de estudiante o intercambio cultural y la de trabajo temporal. A continuación se detalla cada una:

Visa para visitantes por placer o negocios : se aplica para ellas cuando el motivo del viaje es por ocio, comercio e incluso conferencias de negocios. El proceso de solicitud se encuentra en la página web del Departamento de Estado.

: se aplica para ellas cuando el motivo del viaje es por ocio, comercio e incluso conferencias de negocios. El proceso de solicitud se encuentra en la página web del Departamento de Estado. Visa para estudiantes y visitantes de intercambio : aplica para aquellos que viajan con la intención de cursar estudios en Estados Unidos o bajo algún programa de intercambio cultural, por ejemplo, trabajar en campamentos de verano. Se debe presentar la solicitud en el consulado o embajada de Estados Unidos en el país de residencia, junto con los documentos y el pago del costo de la solicitud.

: aplica para aquellos que viajan con la intención de cursar estudios en Estados Unidos o bajo algún programa de intercambio cultural, por ejemplo, trabajar en campamentos de verano. Se debe presentar la solicitud en el consulado o embajada de Estados Unidos en el país de residencia, junto con los documentos y el pago del costo de la solicitud. Visa para trabajo temporal: se otorga a aquellos que cumplen con ciertos requisitos para desempeñarse en el país por un tiempo determinado. Para ello, es necesario que el empleador presente una petición en su nombre al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, para que la persona pueda recibir el correspondiente permiso de trabajo.

