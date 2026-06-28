RD Congo remonta a Uzbekistán y se cita con Inglaterra en dieciseisavos

República Democrática del Congo remontó (3-1) ante Uzbekistán, eliminada con tres derrotas, para alcanzar este sábado en Atlanta una histórica clasificación a los dieciseisavos del Mundial, en los que chocará contra Inglaterra.

RD Congo finaliza tercera del Grupo K con cuatro puntos, por detrás de Colombia (7) y Portugal (5), que empataron 0-0 este sábado en Miami.

Este sábado en el Estadio Atlanta puso por delante a Uzbekistán su capitán Eldor Shomurodov (10') y empató de penal Yoane Wissa (68') justo antes de la segunda pausa de hidratación.

Diez minutos después Fiston Mayele logró el 2-1 y con el tiempo cumplido (90+1') Wissa selló su doblete.

RD Congo solo había disputado un Mundial, en 1974 cuando se llamaba Zaire, y se despidió con tres derrotas y ningún gol marcado.

El partido comenzó con un equipo uzbeko más concentrado. Shomurodov, atento al rechace, avisó a los 20 segundos con un gol que fue anulado por fuera de juego.

Diez minutos después llegó su maravilla, un balón que levantó con gran categoría y desde un costado ante el arquero Lionel Mpasi tras un desajuste con sus defensas.

Su seleccionador Fabio Cannavaro, 20 años después de levantar la Copa del Mundo con el brazalete de capitán italiano y ganar el Balón de Oro de aquel 2006, por fin sonreía en Norteamérica.

Pero Uzbekistán no se jugaba nada y el equipo congoleño, al que la grada llevaba en volandas, aspiraba a una clasificación histórica con el inconveniente además de una preparación lastrada por la epidemia de ébola.

Y se volcó para darle la vuelta a la situación. Celebró muy pronto el empate (17') con un inesperado remate del poderoso Nathanael Mbuku, pero el VAR rebobinó la acción y descubrió un manotazo en el inicio de la jugada del propio goleador.

Le tocaba al equipo africano volver a remar. Con un fútbol ambicioso y en plenitud física comenzó a fabricar ocasiones y encontró premio en la segunda parte.

Primero con un penal señalado al jugador del Manchester City Abdukodir Khusanov sobre Yoane Wissa, una torpe patada cuando intentaba despejar el balón. Lo convirtió con serenidad el propio Wissa.

RD Congo tenía más de 20 minutos para conseguir el gol de la clasificación. En una de sus oleadas disparó Meschack Elia y Mayele metió la puntera para marcar.

Se desató la locura, con todos los suplentes del banquillo congoleño entrando en el campo para celebrar el gol en el córner.

- Alineaciones:

República Democrática del Congo: Lionel Mpasi-Nzau - Aaron Wan-Bissaka, Chancel Mbemba, Axel Tuanzebe, Fuka Arthur Masuaku (Joris Kayembe 83) - Nathanael Mbuku (Meschak Elia 73), Noah Sadiki, Samuel Moutoussamy (Ngal'ayel Mukau 73), Brian Cipenga (Theo Bongonda 72) - Cédric Bakambu (Fiston Mayele 52), Yoane Wissa. DT: Sébastien Desabre.

Uzbekistán: Abduvakhid Nematov - Khozhiakbar Alidzhanov, Abdukodir Khusanov, Jakhongir Urozov (Igor Sergeev 82), Rustamjon Ashurmatov, Sherzod Nasrulloev - Dostonbek Khamdamov (Azizjon Ganiev 59), Akmal Mozgovoy (Jamshid Iskanderov 82), Otabek Shukurov (Odiljon Hamrobekov 59), Abbosbek Fayzullayev (Oston Orunov 73) - Eldor Shomurodov (cap). DT: Fabio Cannavaro.