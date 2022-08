Recibió un regalo de su novio que la dejó sin palabras, pero un detalle enardeció a sus seguidores

Cumplir años no significa lo mismo para todos. A algunas personas les resulta un peso tener un año más de vida, mientras que otras no pueden ocultar su emoción sobre los regalos que recibirán. Este último caso fue el de Montse Martin Ariza, una joven que cumplió 25 y su novio le hizo un obsequio especial, una caja que siempre deseó y que jamás pudo comprar. La felicidad de esta joven fue tan grande que quiso compartir el momento con un video en TikTok. Cuando la comunidad virtual lo vio, se volvió viral, pero no por buenas razones.

En el clip publicado a través de la cuenta @montse_martin5, se observó el momento en que la joven abrió la sorpresa de su novio sin saber lo que le esperaba. Era una caja de cartón sin ninguna envoltura y sin indicios de lo que podría haber adentro, así que tanto los tiktokeros como la propia cumpleañera estaban intrigados sobre lo que sacaría de allí.

Una tiktoker compartió qué le regalaron en su cumpleaños y generó furor

Al ver el interior, no lo pudo evitar, rompió en llanto y de inmediato corrió a abrazar a su novio. Sin embargo, se olvidó de un detalle: mostrar el regalo a los espectadores del video y decidió publicarlo así, sin decir lo que la caja contenía. Los usuarios se molestaron y empezaron a arremeter contra ella por conmoverlos con una romántica acción y no mostrar el desenlace.

“Yo también me emocionaría tanto si me regalan una caja y mi gato ya ni te digo”; “Para qué nos haces un video si no nos vas a decir qué es”, “Me quedo con las ganas de saber qué es”; “La realidad es que cuando ponen estos videos sin final se me quitan las ganas de ver la otra parte”; “No nos dejes con la intriga”, fueron algunas de las reacciones que le compartieron.

Muchos estaban furiosos y consideraron que la tiktoker usó ese video únicamente como un gancho para que después pidieran la segunda parte, en la que por fin mostró su regalo: un telescopio. Si bien fue una linda sorpresa, muchos de los más de cinco millones de usuarios que reprodujeron el clip se quedaron con la duda y decidieron no ver el siguiente video.

“Es una nota que pone: te dejo”; “Es la freidora de aire”; “Es un juego de sartenes inox”, escribieron algunos tiktokeros a modo de broma al quedarse con la intriga en el primer video. Ellos prefirieron simplemente ignorar el remate de la grabación.

La tiktoker junto al telescopio de sus sueños @montse_martin5/TikTok

En la continuación, esta joven mostró también cómo armó el telescopio y cómo se sintió utilizarlo por primera vez. En tanto, la comunidad virtual se emocionó con ella. Todos la felicitaron, aunque ya no fueron tantas personas como en el primer video, ya que la mayoría desertó y decidió no saber qué tenía la caja adentro. Fue muy notorio, porque la segunda parte tuvo únicamente 400.000 reproducciones, a diferencia de los millones de la primera.

“Yo pensando que era un superviaje”; “Para mí también sería el mejor regalo del mundo”; “Qué lindo regalo”; “Felicitaciones”, dijeron quienes tomaron la decisión de saber cuál había sido el obsequio con el que la sorprendieron en su cumpleaños 25.