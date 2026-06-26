Renard no aclara su futuro con Túnez: "Era una misión muy corta"

El francés Hervé Renard no aclaró si continuará al frente de la selección de Túnez tras el fiasco en el Mundial 2026, pero dijo no sentir "ningún remordimiento" por haber asumido el banco en pleno torneo.

Túnez cerró su desastrosa actuación con una derrota este jueves 3-1 ante Países Bajos en el cierre de la fase de grupos, en la que había sido anteriormente avasallado por Suecia (5-1) y Japón (4-0).

"No estuvimos al nivel para este Mundial, está claro", dijo Renard, que tomó el equipo de urgencia tras la destitución fulminante de Sabri Lamouchi después de la primera derrota.

Túnez, que logró el boleto mundialista cómodamente en las eliminatorias africanas, concluyó en el último lugar del Grupo F, sin puntos y con un registro de dos goles a favor y 12 en contra.

"Es un gran torneo, con equipos muy buenos, especialmente en este grupo", dijo este trotamundos de los banquillos antes de mostrarse esquivo con sus planes de futuro.

"La federación me llamó para una misión muy corta", recordó. "Llegamos a un acuerdo y, en lugar de quedarme en el sofá viendo este acontecimiento increíble desde muy lejos, pensé: 'No tengo nada que perder'".

"Ahora la federación de Túnez tiene que sentarse y analizar todo", expuso.