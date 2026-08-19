Elecciones en EE.UU. 2026: el plan de los republicanos para conservar el control del Congreso

El panorama político de Estados Unidos se encuentra en un momento crucial a menos de tres meses para las elecciones generales de medio término de noviembre, que definirán gobernadores en varios estados, junto con escaños en el Senado y la Cámara de Representantes. Para evitar perder el control del Congreso, los líderes republicanos, junto con el equipo de campaña del presidente Donald Trump, idearon una estrategia multifacética que combina grandes inversiones financieras, una presencia activa en el terreno y un enfoque riguroso en los datos.

Midterms 2026: Trump prepara millones de dólares y más viajes para sostener al Partido Republicano

En una de sus medidas más recientes, la campaña de Trump dio luz verde para invertir millones de dólares de su super PAC, MAGA Inc., en impulsar a los republicanos más vulnerables en noviembre, según informó CNN. Esta financiación es uno de los ejes clave de su estrategia para conservar la mayoría en el Congreso, un factor crucial para aplicar las medidas impulsadas por el presidente.

La campaña del presidente Donald Trump aprobó una inversión millonaria para impulsar a candidatos vulnerables en las elecciones de medio término de noviembre AP Photo/Jacquelyn Martin

Aunque el monto final está en debate, se analiza un primer desembolso de unos US$30 millones que podría distribuirse en las semanas previas a noviembre. La decisión se conoce en medio del malestar de algunos republicanos por políticas de Trump que suscitaron la reticencia de los votantes, incluida la guerra con Irán y el alza en los precios de la gasolina.

“Hay una persona en este país a la que no le importan los precios de la gasolina, solo una, y, lamentablemente, esa persona controla en cierto modo nuestro destino”, afirmó Barrett Marson, estratega republicano de Arizona, citado por CNN.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, reconoció que el conflicto con Irán se extendió, pero se mostró optimista al expresar que EE.UU. entrará “en una nueva fase que mantendrá los precios de la gasolina en niveles razonables y que también reducirá los precios de los alimentos”.

Junto con la inversión millonaria, a nivel presencial, Trump planea intensificar su agenda con viajes frecuentes de al menos una vez por semana a distritos clave para realizar mítines. A pesar de que asesores señalan que el mandatario tiene una relación de “amor y odio” con los viajes de campaña y que su entusiasmo suele fluctuar, el partido considera vital su carisma para atraer multitudes.

A falta de pocos meses para las elecciones de noviembre, Trump realizará varios viajes a estados clave para atraer a los votantes republicanos Freepik

Elecciones 2026: la estrategia republicana para movilizar al voto MAGA y conservar el Congreso

Dada la baja aprobación de Trump entre votantes independientes, los republicanos decidieron centrar sus esfuerzos casi exclusivamente en movilizar a millones de seguidores de Make America Great Again (MAGA).

Esta estrategia es llevada adelante actualmente por un círculo cercano de asesores leales, entre los que destacan James Blair, quien hasta hace poco se desempeñaba como subjefe de gabinete para asuntos legislativos, políticos y públicos; Chris LaCivita, codirector de la campaña de reelección de Trump para 2024; Taylor Budowich, quien anteriormente dirigió MAGA Inc.; y Susie Wiles, jefa de gabinete de la Casa Blanca.

El aspecto más determinante, según los asesores, es el análisis de datos. El grupo analiza la extensa información recopilada durante campañas anteriores para identificar y movilizar a los votantes de Trump. “Sabemos exactamente quiénes son nuestros votantes. Gracias a los datos, sabemos cómo llegar a ellos y sabemos qué se necesita para que se pongan en marcha”, declaró un asesor.

En síntesis, el plan se apoya en dos pilares que el partido considera victorias políticas recientes:

Redistribución de distritos: un esfuerzo impulsado por Trump para rediseñar distritos en varios estados, lo que inclinó la balanza a favor de los republicanos en escaños que antes eran competitivos.

un esfuerzo impulsado por Trump para rediseñar distritos en varios estados, lo que inclinó la balanza a favor de los republicanos en escaños que antes eran competitivos. Fallo de la Corte Suprema: la anulación de restricciones al gasto de comités oficiales en candidatos individuales permitirá que el dinero del PAC republicano rinda mucho más que el de sus oponentes.

El republicano candidato a gobernador de Florida que Trump respalda y lidera las encuestas 2026

Qué se juega Trump si los republicanos pierden el control del Congreso en las midterms 2026

Según los principales analistas políticos, Trump es consciente de que perder el Congreso resultaría en un “desastre” para sus últimos dos años de mandato. Pese a esta postura, a falta de pocos meses para los comicios, el mandatario aseguró recientemente que no se involucrará en todas las contiendas. En ese sentido, un asesor advirtió que evitará participar en disputas que considere perdidas.

“No quiere llevar a la victoria a candidatos sin posibilidades de ganar. No va a respaldar a un perdedor y arruinar su imagen”, expresó, en relación con la cautela del presidente para manifestar su apoyo.

En concreto, la importancia de mantener el control del Congreso reside en el apoyo que significa para impulsar y aprobar las leyes y medidas de la agenda del presidente. “Sin duda, tenemos que asegurarnos de que algunos de estos votantes que apoyan a Donald Trump en las elecciones presidenciales también acudan a votar en estas elecciones al Congreso”, remarcó uno de los asesores.