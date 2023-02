Renovó su baño y mostró con orgullo las fotos, pero los diseñadores le hicieron una dura advertencia

escuchar

“Sobre gustos no hay nada escrito”. Así reza el popular refrán, que explica que no existen reglas cuando se trata de preferencias en cuanto al estilo, así se trate de moda, arquitectura, gastronomía o diseño de interiores. El famoso dicho quedó reflejado en la remodelación que una mujer en Reino Unido hizo en su baño, y que si bien resultó adecuada y moderna para ella, varios expertos consideraron nada menos que un peligro.

El nuevo espacio se construyó después de demoler lo que antes había sido una biblioteca. Este espacio tenía un pequeño baño y se trató de una fusión de ambos ambientes para convertirlo en uno solo, con más espacio y adaptado a la actualidad.

Una mujer en Reino Unido hizo una remodelación completa de su baño, que fue criticada por especialistas Daily Mail

No obstante. El resultado generó mucha discusión, no solo en cuanto a los gustos, sino a la funcionalidad. De acuerdo con imágenes que publicó Daily Mail, en el interior del lugar destacan los azulejos blancos y negros en paredes y piso, que a simple vista se asemejan a un tablero de ajedrez.

La renovación incluyó una bañera independiente elevada, con un foso alrededor. Sin embargo, es difícil notarlo debido al efecto visual que producen los azulejos. Asimismo, las paredes del baño, con azulejos de forma rectangular en varias tonalidades de gris, también impiden notar a simple vista otros detalles.

Los detalles que podrían ser peligrosos dentro del baño Daily Mail

En ese sentido, en las paredes resaltan varios estantes empotrados y un candelabro. Todo en un mismo lugar. La mujer instaló además una ducha, sin cortina de baño ni vidrio. Con relación al inodoro, este fue colocado justo a la entrada del ambiente.

Debido a que los azulejos crean un efecto visual de movimiento, es difícil ver que en el baño hay escalones. Esa característica es la que más impactó a los críticos, debido al peligro que representa.

Más allá del gusto, la renovación de un cuarto de baño que una mujer realizó en su casa, impactó a los especialistas debido a su peligrosidad Daily Mail

“Me torcí el tobillo, me desgarré el ligamento cruzado anterior y me rompí el cuello con solo mirar esto”, escribió una mujer en una foto del baño, en un grupo de Facebook de diseño de interiores, según consignó el medio inglés. En sentido, otro manifestó: “No quiero ser dramático, pero ya puedo imaginar todas las formas en que me resbalaría hasta morir en este baño”.

No obstante, y de acuerdo con ese mismo medio, el personal que instaló el baño insistió en que se trata de un lugar perfectamente seguro y que no existe riesgo de accidentes. Más adelante expresaron que se esmeraron en complacer los deseos de la clienta, que pidió un espacio “único y llamativo”.

“Cada peldaño tiene un tamaño superior al reglamentario y exactamente del mismo tamaño de arriba a abajo, por lo que hay suficiente superficie para pisar y es muy seguro. Después de haber estado personalmente en el ambiente, está muy claro dónde están los escalones. De nuevo, tal vez no sean tan visibles a través de los ángulos de la cámara”, agregaron.

Mientras que muchos criticaron los gustos de la mujer, otros decidieron defenderla. Luego de elogiar el diseño del baño, algunos coincidieron en que si la dueña estaba complacida, era más que suficiente.

