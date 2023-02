Se quedó dormida en el living y lo primero que vio cuando se despertó la dejó sin palabras

escuchar

En las últimas horas, se viralizó en Twitter la foto de lo que vio una usuaria cuando se despertó en el sillón de su living. Apenas levantó la cabeza, su gato la miraba fijo con una bolsa de basura como bufanda. La imagen circuló masivamente y generó muchos comentarios en la plataforma. Incluso, otras personas contaron que sus mascotas hacen lo mismo.

Las redes sociales son testigo de todo tipo de contenido viral. Gracias a la posibilidad de difusión que dan las plataformas, cualquier anécdota puede llegar a miles de usuarios en cuestión de minutos. En ese contexto, muchas veces las personas eligen contar situaciones de su vida personal, que luego terminan siendo conocidas por muchísimas otras cuentas, ya sea intencional o accidentalmente.

Dentro de ese universo, una de las cuestiones que más llama la atención es todo lo relacionado a las mascotas. Cuando un usuario comparte algún contenido tierno o gracioso relacionado principalmente a perros o gatos, las historias suelen tener muchas interacciones y no pasan desapercibidas. En este caso, lo mismo ocurrió con la imagen que publicó la usuaria @Wlasen en Twitter.

Todo ocurrió el fin de semana, mientras la ola de calor azotaba a buena parte de la Argentina. Por ese motivo, la mujer protagonista de esta anécdota decidió dormir en el sillón del living, donde la alcanzaba el aire acondicionado.

Se despertó y vio a su gato mientras la miraba fijamente con una bolsa colgada de su cuerpo Twitter @Wlasen

A la mañana siguiente, abrió los ojos y se sorprendió con una escena inesperada: su gato la miraba de forma muy seria con una bolsa colgada del cuello. “Me tuve que ir a dormir al living por el aire. Abro los ojos, y lo primero que veo es esto”, escribió en la plataforma.

El tuit tuvo casi 65.000 likes, junto con otras miles de interacciones. Entre ellas, muchas respuestas bromearon con los supuestos motivos por el enojo del gato y otros intentaron indagar en las razones por las que apareció con la bolsa como accesorio.

En respuesta a esto último, la usuaria dejó en claro que esto no fue casualidad y que efectivamente responde a una acción deliberada de su mascota. “Cuando quiere que me levante, hace ruido con bolsas porque sabe que me molesta. Cada tanto se engancha en una”, explicó. Por otro lado, también ironizó con el motivo que dio lugar al enojo: “Esta ofendida porque tardé en despertarme. ¡¿Cómo me va a tener que esperar?!”.

En esa misma línea, otros aseguraron que sus mascotas hacen lo mismo cuando quieren despertarlos. La usuaria también se sumó a quienes bromearon con la bronca que se percibía en la mirada del animal. Sobre este gesto, la mujer la definió como “su mirada de odio patentada”.

Algunos de los memes de los usuarios después de ver la foto del gato Twitter @Wlasen

Obviamente que el humor también se hizo presente a través de memes y otros tipos de imágenes. Varios de los usuarios que respondieron tomaron al gato de la imagen y lo insertaron en otros contextos para reírse de la situación. Por otra parte, los memes también mencionaron la diferencia de cariño que suelen mostrar los gatos y los perros con sus dueños.

